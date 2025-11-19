Kupiłeś to dziecku? Uważaj. Możesz zapłacić gigantyczną karę
W Słupcy doszło do groźnego zdarzenia, które może zmienić sposób, w jaki rodzice patrzą na hulajnogi elektryczne. 13-letni użytkownik e-hulajnogi wjechał pod prąd ulicą jednokierunkową, a następnie nie ustąpił pierwszeństwa na oznakowanym przejściu i wjechał w przechodzącego mężczyznę. Pieszy doznał poważnych obrażeń. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, a zapadła decyzja, jakiej dotąd w Polsce niemal nie stosowano.
Sędzia po analizie dokumentacji uznał nastolatka za winnego umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. To nie jest zwykłe pouczenie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 13-latka środka wychowawczego w postaci zakazu prowadzenia hulajnóg elektrycznych. Oznacza to, że chłopak nie może legalnie korzystać z tego typu urządzeń, a w przypadku złamania zakazu grożą mu kolejne konsekwencje.
Sprawa pokazuje, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką. Zgodnie z przepisami e-hulajnogi są traktowane jak pełnoprawne pojazdy, a ich użytkownik ma obowiązki identyczne jak rowerzysta. Policja przypomina, że jazda pod prąd, wjeżdżanie na przejścia dla pieszych lub poruszanie się z nadmierną prędkością to wykroczenia, za które odpowiada nie tylko małoletni, ale także jego rodzice. To oni mogą zostać obciążeni kosztami szkód oraz leczenia osób poszkodowanych.
W przypadku wypadków z udziałem nieletnich odpowiedzialność finansowa spada właśnie na opiekunów. Naprawa uszkodzeń, koszty rehabilitacji, odszkodowania za ból i cierpienie – kwoty mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Eksperci podkreślają, że wiele rodzin nie zdaje sobie sprawy, iż zwykła, codzienna jazda hulajnogą może zakończyć się tak poważnymi skutkami prawnymi.
Policjanci przyznają, że podobnych spraw jest coraz więcej. Z roku na rok rośnie liczba wypadków z udziałem e-hulajnóg, a sądy częściej sięgają po środki wychowawcze wobec nieletnich. To pierwszy tak nagłośniony przypadek w regionie, ale funkcjonariusze spodziewają się, że podobne orzeczenia staną się normą.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli twoje dziecko jeździ hulajnogą elektryczną, musisz być świadoma ryzyka. Nieletni odpowiada za naruszenie przepisów, ale konsekwencje finansowe spadają na rodziców. Warto upewnić się, że dziecko zna przepisy ruchu drogowego, wie, że nie wolno wjeżdżać na przejścia dla pieszych, i rozumie, że hulajnoga to pojazd, nie zabawka. Rozważ także ubezpieczenie OC, które może uratować domowy budżet w przypadku wypadku.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.