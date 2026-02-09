Kupiłeś telefon na OLX? Skarbówka już o tym wie. Miliony Polaków nieświadomie wpadają w pułapkę
W dobie szalejącej drożyzny coraz chętniej sięgamy po rzeczy z drugiej ręki. Używany smartfon dla dziecka, laptop do pracy czy rower na wiosnę – to oszczędność rzędu kilkuset złotych. Niestety, w tym polowaniu na okazje czai się haczyk, o którym 90% kupujących nie ma pojęcia. Państwo też chce zarobić na Twojej transakcji. Jeśli zapomnisz o jednym formularzu, „okazja” z Allegro Lokalnie czy Vinted może skończyć się wezwaniem do urzędu i mandatem, który wielokrotnie przewyższy wartość kupionego przedmiotu.
Dyrektywa DAC7. Koniec anonimowości w sieci
Przez lata handel używanymi przedmiotami w internecie był dla fiskusa niewidoczny. To się jednak skończyło. Od 2023 roku w Polsce obowiązują przepisy implementujące unijną dyrektywę DAC7. Co to oznacza w praktyce? Platformy takie jak Allegro, OLX, Vinted czy Booking mają prawny obowiązek raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej danych o transakcjach swoich użytkowników.
System widzi wszystko: kto kupił, kto sprzedał i za ile. Dane te trafiają do analityków skarbowych, którzy dysponują algorytmami wyłapującymi transakcje podlegające opodatkowaniu. Wielu Polaków myśli, że to problem tylko dla sprzedających „na czarno”. Błąd. Obowiązek podatkowy bardzo często spada na kupującego.
Podatek od używanego smartfona. Kiedy musisz zapłacić?
Mowa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych (PCC). Jest to danina, którą musisz odprowadzić do urzędu skarbowego, jeśli kupujesz rzecz używaną od osoby fizycznej (która nie wystawia faktury VAT), a wartość tej rzeczy przekracza 1 000 zł.
Wysokość podatku to 2% od wartości rynkowej przedmiotu. Przykład: Kupujesz używanego iPhone’a za 3000 zł od kogoś na OLX.
Musisz wypełnić deklarację PCC-3.
Musisz wpłacić na konto urzędu skarbowego 60 zł podatku. Masz na to zaledwie 14 dni od daty zawarcia transakcji (kliknięcia „Kup teraz” lub dogadania się ze sprzedawcą).
Pułapka „zestawu” i sumowania wartości
Urzędnicy skarbowi bywają skrupulatni. Częstym błędem jest myślenie, że jeśli kupujemy „zestaw”, to liczy się cena jednostkowa. Nic bardziej mylnego. Jeśli kupujesz aparat fotograficzny za 800 zł, obiektyw za 300 zł i torbę za 100 zł w ramach jednej oferty, fiskus potraktuje to jako jedną umowę sprzedaży na łączną kwotę 1200 zł. Ponieważ suma przekracza próg 1000 zł – podatek PCC jest należny od całości.
To samo dotyczy sytuacji, gdy w krótkim czasie kupisz kilka przedmiotów od tego samego sprzedawcy. Organ podatkowy może uznać to za jedną czynność prawną, sztucznie podzieloną w celu uniknięcia opodatkowania.
Drakńskie kary za 60 złotych długu
Co się stanie, jeśli nie złożysz deklaracji PCC-3? W świetle prawa popełniasz wykroczenie skarbowe. Urząd Skarbowy, mając dane z platformy sprzedażowej, może wezwać Cię do złożenia wyjaśnień nawet po kilku latach (zobowiązanie przedawnia się dopiero po 5 latach).
Konsekwencje są bolesne:
Zaległy podatek wraz z odsetkami: Musisz zapłacić należność główną plus odsetki za zwłokę.
Mandat karny: W 2026 roku kary za wykroczenia skarbowe poszybowały w górę wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Najniższy mandat to 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 460 zł. Górna granica to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Oznacza to, że za niezapłacenie 20 zł podatku od używanego roweru, możesz dostać 500 zł mandatu.
Kiedy NIE płacisz podatku? Wyjątki
Nie każda transakcja wiąże się z wizytą w urzędzie. Jesteś zwolniony z PCC, jeśli:
Wartość rynkowa kupowanego przedmiotu nie przekracza 1 000 zł.
Kupujesz towar od firmy lub osoby, która wystawia na to fakturę VAT (lub fakturę VAT-marża) – wtedy transakcja jest opodatkowana VAT-em, a ustawa o PCC nie ma zastosowania.
Kupujesz rzeczy nowe w sklepie internetowym (nawet przez Allegro).
Co to oznacza dla Ciebie?
Przejrzyj swoje ostatnie zakupy na OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie. Jeśli kupiłeś coś używanego od osoby prywatnej za więcej niż 1000 zł w ciągu ostatnich 14 dni – natychmiast złóż deklarację PCC-3 (można to zrobić online przez e-Urząd Skarbowy) i wpłać podatek.
Jeśli termin 14 dni już minął, złóż tzw. czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego) wraz z zaległą deklaracją i wpłatą podatku z odsetkami. To jedyny sposób, by uniknąć mandatu karnego, zanim urząd sam się do Ciebie odezwie.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.):
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.