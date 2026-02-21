Kupiłeś używany telefon? Skarbówka już o tym wie. Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków
W dobie szalejącej drożyzny Polacy masowo ruszyli po przedmioty z drugiej ręki, szukając oszczędności na platformach takich jak OLX, Vinted czy Allegro Lokalnie. Używany iPhone dla dziecka, laptop do nauki czy profesjonalny rower na wiosnę wydają się okazjami życia, jednak dla 90% kupujących mogą stać się początkiem finansowego koszmaru. Dzięki unijnej dyrektywie DAC7 fiskus widzi dziś niemal każdą Twoją transakcję w sieci, a brak jednego formularza wysłanego w ciągu 14 dni oznacza mandat, który wielokrotnie przewyższy wartość samego zakupu.
Wielu z nas żyje w błędnym przekonaniu, że podatki w internecie to problem wyłącznie nieuczciwych handlarzy. To błąd, który w 2026 roku kosztuje wyjątkowo dużo. Obowiązek podatkowy w przypadku zakupu rzeczy używanej od osoby prywatnej spoczywa bezpośrednio na kupującym. Jeśli cena przedmiotu przekroczyła magiczną barierę 1000 zł, a Ty nie poinformowałeś o tym urzędu, w świetle prawa jesteś dłużnikiem skarbowym, którego algorytmy KAS wyłapią szybciej, niż myślisz.
Dyrektywa DAC7: Koniec anonimowości w sieci
Czasy, gdy handel używanymi przedmiotami był dla państwa niewidoczny, odeszły do przeszłości. Nowoczesne systemy analityczne nie dają szans zapominalskim.
Automatyczne raportowanie: Allegro, Vinted, OLX czy Booking mają prawny obowiązek przekazywania danych o transakcjach bezpośrednio do Krajowej Administracji Skarbowej.Algorytmy KAS: Analitycy skarbowi dysponują narzędziami, które automatycznie flagują zakupy powyżej kwot wolnych od opodatkowania.Wsteczna kontrola: Skarbówka może upomnieć się o należność nawet po kilku latach – zobowiązanie przedawnia się dopiero po upływie 5 lat.
Podatek PCC: Ile i kiedy musisz zapłacić?
Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC) to danina, o której przypominamy sobie zazwyczaj przy kupnie samochodu, ale dotyczy ona również elektroniki czy sprzętu sportowego.
Przedmiot transakcjiWarunek opodatkowaniaStawka i terminUżywana rzecz od osoby fizycznejWartość rynkowa powyżej 1000 zł2% wartości rynkowej przedmiotuZakup od firmy (faktura VAT)Każda kwotaZwolnienie z PCC (podatek jest już w cenie jako VAT)Termin złożenia deklaracjiFormularz PCC-3Tylko 14 dni od daty zakupu!
Pułapka „zestawów” i drakńskie kary w 2026 roku
Urzędnicy coraz częściej sumują mniejsze kwoty, aby sprawdzić, czy nie doszło do sztucznego zaniżenia wartości transakcji.
- Zasada sumowania: Kupując aparat za 800 zł i obiektyw za 300 zł w jednej ofercie, kupujesz „zestaw” za 1100 zł – podatek staje się obowiązkowy.
- Kilka zakupów u jednego sprzedawcy: Seria transakcji w krótkim odstępie czasu może zostać uznana za jedną czynność prawną podlegającą opodatkowaniu.
- Mandaty w 2026 roku: Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, kary za wykroczenia skarbowe poszybowały w górę. Najniższy mandat to obecnie ok. 460 zł.
- Absurdalna przebitka: Za brak wpłaty 20 zł podatku od roweru, urząd może nałożyć karę wynoszącą kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.