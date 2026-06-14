Kupujesz nową lodówkę lub pralkę? Wyjaśniamy, co w rzeczywistości oznacza klasa energetyczna

Wielkie czyszczenie plusów. Dlaczego Unia zmieniła zasady gry?

Przez lata producenci sprzętu AGD i RTV prześcigali się w dopisywaniu plusów do litery A. W efekcie konsumenci stanęli przed absurdem wyboru między urządzeniem A+, A++ a A+++, podczas gdy klasa A bez żadnego plusa stała się synonimem sprzętu mało wydajnego. Aby ukrócić ten chaos i zmusić korporacje do projektowania realnie oszczędnych podzespołów, Unia Europejska wprowadziła przejrzystą, zrestrukturyzowaną skalę od A (najbardziej oszczędne) do G (najmniej efektywne).

Nowe naklejki to kopalnia wiedzy, która ułatwia świadome zakupy. Oprócz samej litery znajdziemy na nich: