Kursy obsługi dronów dla zwykłych ludzi! Tak wygląda nowa strategia obrony.
To państwo szkoli obywateli z obsługi dronów. Rewolucja technologiczna i obronna w jednym! Estoński resort obrony zaskoczył nową inicjatywą, która wywołała ogromne zainteresowanie w kraju i poza jego granicami.
Władze ogłosiły start otwartych kursów obsługi dronów dostępnych nie tylko dla żołnierzy, ale dla zwykłych obywateli. Decyzja ta stawia Estonię w gronie państw, które świadomie włączają społeczeństwo w proces budowania nowoczesnych zdolności obronnych.
Drony jako broń przyszłości
Współczesne konflikty, a szczególnie wojna w Ukrainie, pokazały, że drony stały się jednym z najważniejszych narzędzi na polu walki. Małe, zwrotne i stosunkowo tanie urządzenia mogą wykonywać zadania zwiadowcze, transportowe i bojowe. Nic dziwnego, że Estonia – państwo graniczące z Rosją – postanowiła wprowadzić powszechne szkolenia z ich obsługi. To nie tylko element przygotowania obronnego, ale także jasny sygnał, że społeczeństwo ma odgrywać aktywną rolę w bezpieczeństwie kraju.
Kursy dla każdego
Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów Estońskiej Ligi Obrony oraz ekspertów z policji i innych służb bezpieczeństwa. Koszt podstawowego kursu to sto euro, a program obejmie zarówno teorię, jak i praktykę. Uczestnicy dowiedzą się, jak bezpiecznie korzystać z dronów, poznają podstawy prawa lotniczego oraz nauczą się obsługi w warunkach rzeczywistych.
Minister obrony Hanno Pevkur podkreśla, że celem jest nie tylko przygotowanie obywateli na sytuacje kryzysowe, ale także rozwój ich kompetencji technologicznych. W jego ocenie wiedza o dronach wkrótce stanie się równie powszechna, jak znajomość obsługi komputera czy smartfona.
Szkoły też dołączają do rewolucji
Od września w estońskich szkołach średnich wprowadzono przedmiot fakultatywny poświęcony technologii dronowej. Dzięki temu młodzież już na etapie edukacji ogólnej ma szansę zdobyć wiedzę, która może przydać się zarówno w przyszłej pracy, jak i w życiu codziennym. To podejście pokazuje, że Estonia traktuje drony nie tylko jako narzędzie militarne, ale także jako część szerszej transformacji cyfrowej.
Co to oznacza dla obywateli?
Dzięki kursom Estończycy zyskają praktyczne umiejętności, które mogą być wykorzystane w wielu dziedzinach – od rolnictwa i logistyki po ratownictwo i ochronę środowiska. Jednocześnie kraj buduje szeroką sieć osób przygotowanych na ewentualne zagrożenia. To innowacyjne podejście może stać się wzorem dla innych państw, które obserwują sytuację w regionie i zastanawiają się, jak wzmocnić swoje bezpieczeństwo.
Estonia jako laboratorium przyszłości
Mały kraj nad Bałtykiem już wielokrotnie udowadniał, że potrafi wyprzedzać trendy. Był pionierem w dziedzinie cyfrowej administracji, teraz stawia na obywatelskie kompetencje obronne. Kursy obsługi dronów wpisują się w tę filozofię: państwo i społeczeństwo współpracują, by być gotowym na wyzwania XXI wieku.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.