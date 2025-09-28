Kwalifikacja wojskowa 2026. Ponad 230 tysięcy osób dostanie wezwanie. Nie tylko młodzi mężczyźni
W 2026 roku rozpocznie się kolejna kwalifikacja wojskowa, która obejmie znacznie więcej osób niż w poprzednich latach. Przed powiatowymi komisjami lekarskimi stanie około 235 tysięcy osób – to o 5 tysięcy więcej niż w 2025 roku. Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wezwania otrzymają też kobiety oraz osoby starsze.
Terminy i główne grupy objęte kwalifikacją
Portal naTemat.pl informuje, że kwalifikacja wojskowa 2026 rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Ogłoszenie zostanie wydane 16 stycznia 2026 roku, co uruchomi procedurę powiadamiania obywateli.
Główną grupą będą mężczyźni urodzeni w 2007 roku, którzy w przyszłym roku kończą 19 lat. Portal Prawo.pl podaje, że wezwania mogą otrzymać również mężczyźni z roczników 2002-2006, o ile nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej.
Kobiety też dostaną wezwania – lista kierunków
Istotną nowością jest objęcie obowiązkiem kobiet urodzonych w latach 1999-2007. Portal Money.pl informuje, że dotyczy to kobiet posiadających kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończących naukę na kierunkach wskazanych w ustawie o obronie ojczyzny.
Portal Infor.pl podaje listę kierunków studiów, które są szczególnie istotne dla armii:
- analityka medyczna
- farmacja
- kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny
- pielęgniarstwo
- fizjoterapia
- położnictwo
- psychologia
- ratownictwo medyczne
- weterynaria
Dodatkowo portal Money.pl dodaje, że chodzi również o zawody informatyków, teleinformatyków, nawigatorów, tłumaczy oraz inne specjalistyczne kwalifikacje zawodowe.
Nieoczekiwane grupy: 50 i 60-latkowie
Portal DTS24 podkreśla, że po raz pierwszy tak szeroko wezwania obejmą starsze roczniki. Do stawienia się zobowiązani są ochotnicy powyżej 18. roku życia oraz osoby do 60. roku życia, które nie uregulowały dotąd swojego stosunku do służby wojskowej.
Portal TuJastrzebie.pl wyjaśnia, że dotyczy to osób, które z różnych powodów nie przeszły kwalifikacji we właściwym czasie i nie mają określonej kategorii zdolności do służby.
Osoby czasowo niezdolne też muszą się stawić
Portal Forsal.pl informuje, że komisje ponownie ocenią osoby, które w latach 2024-2025 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby (kategoria B), jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2026 roku.
Cztery kategorie zdolności do służby
Portal Krotoszynska.pl wyjaśnia system kategorii wojskowych:
- Kategoria A – pełna zdolność do służby wojskowej w czasie pokoju i wojny
- Kategoria B – czasowa niezdolność (do 24 miesięcy) z możliwością powrotu do pełnej sprawności
- Kategoria D – niezdolność do służby w czasie pokoju, ale możliwość powołania w razie wojny
- Kategoria E – trwała i całkowita niezdolność do służby zarówno w czasie pokoju, jak i wojny
Co to oznacza dla Ciebie?
Rozszerzenie kwalifikacji na kobiety i starsze roczniki to sygnał, że państwo buduje szeroką bazę rezerw obronnych. Portal RMF24 podkreśla, że to odpowiedź na obecną sytuację geopolityczną i potrzebę wzmocnienia potencjału obronnego kraju.
Dla kobiet kończących wskazane kierunki studiów oznacza to obowiązek stawienia się przed komisją, nawet jeśli nie planują służby wojskowej. Sama kwalifikacja nie oznacza automatycznego poboru, ale wpisuje w system ewidencji wojskowej.
Praktyczne konsekwencje i kary
Portal Money.pl ostrzega, że niestawienie się na kwalifikację bez usprawiedliwionej przyczyny może skutkować poważnymi konsekwencjami. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę „w celu przymuszenia”, a w skrajnych przypadkach możliwe jest przymusowe doprowadzenie przez policję.
Portal TuJastrzebie.pl podaje, że zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny za niestawienie się grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna sięgająca nawet 5 tysięcy złotych.
Rekompensaty dla stawiających się
Portal DTS24 informuje, że osobom wzywanym przysługuje zwrot kosztów podróży oraz rekompensata za utratę dniówki w pracy, wyliczana jako 1/30 minimalnego wynagrodzenia.
Jakie dokumenty zabrać na komisję
Portal Forsal.pl podaje listę wymaganych dokumentów:
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
- aktualna dokumentacja medyczna (jeśli są problemy zdrowotne)
- świadectwa ukończenia szkoły lub zaświadczenia o kontynuacji nauki
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- książeczka wojskowa (jeśli już posiadana)
- dla kobiet: dokumenty potwierdzające ukończenie studiów na kierunkach przydatnych dla obronności
Kwalifikacja wojskowa 2026 to największa tego typu operacja w ostatnich latach, która pokazuje, jak poważnie państwo traktuje kwestie bezpieczeństwa i budowania rezerw obronnych w obliczu współczesnych zagrożeń.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.