L4 w piątek? Zapomnij. ZUS uruchomił algorytmy polujące na „weekendowych chorych”.
Masz zaplanowany wyjazd, ale brakuje Ci urlopu? Wzięcie zwolnienia lekarskiego w piątek lub poniedziałek, by „zmostkować” weekend, staje się w 2026 roku wyjątkowo ryzykownym sportem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzbroił się w nowe narzędzia analityczne, które potrafią błyskawicznie wytypować osoby nadużywające zwolnień w okresach okołowolnych. Efekt? Tysiące wstrzymanych zasiłków i wezwania na komisje lekarskie, które sypią się jak z rękawa.
Algorytm nie ma litości dla „sprytnych” pacjentów
System informatyczny ZUS analizuje historię chorobową każdego pracownika. Jeśli Twoje niedyspozycje dziwnym trafem zawsze zbiegają się z majówką, świętami lub po prostu każdym drugim piątkiem miesiąca, algorytm automatycznie nada Ci status wysokiego ryzyka. Kontrolerzy nie muszą już pukać do drzwi, często wystarczy analiza aktywności w mediach społecznościowych lub sprawdzenie, czy w czasie „choroby” pacjent nie korzystał z usług medycyny estetycznej lub nie logował się w kurortach turystycznych.
|Typ aktywności
|Co sprawdza ZUS?
|Ryzyko kontroli
|Mostkowanie
|L4 brane regularnie w piątki/poniedziałki
|Bardzo wysokie
|Aktywność Social Media
|Zdjęcia z wyjazdów w czasie zwolnienia
|Wysokie (dowód w sprawie)
|Wielokrotne L4
|Krótkie zwolnienia od różnych lekarzy
|Średnie
|Praca u innego pracodawcy
|Logowania w systemach, zlecenia
|Krytyczne (utrata zasiłku)
Konsekwencje nadużyć – to nie tylko zwrot pieniędzy!Jeśli ZUS udowodni, że wykorzystywałeś L4 niezgodnie z przeznaczeniem, musisz liczyć się z:
- Utratą zasiłku chorobowego: Musisz zwrócić środki za cały okres trefnego zwolnienia.
- Dyscyplinarką: Wykorzystanie L4 do wypoczynku to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
- Odpowiedzialnością lekarza: ZUS coraz częściej cofa uprawnienia lekarzom masowo wystawiającym „podejrzane” zwolnienia.
Pracodawcy domagają się surowszych kar
Przedsiębiorcy, którzy borykają się z nagłymi brakami kadrowymi przed każdym długim weekendem, naciskają na rząd, by jeszcze bardziej uszczelnić system. Według danych z pierwszego kwartału 2026 roku, straty firm z tytułu nieuzasadnionych nieobecności idą w miliardy złotych. „Chorobowe to nie urlop na żądanie” grzmią organizacje zrzeszające pracodawców. ZUS zapowiada, że do końca roku liczba kontroli bezpośrednich w domach pacjentów wzrośnie o kolejne 20%.
