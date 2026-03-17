L4 w piątek? Zapomnij. ZUS uruchomił algorytmy polujące na „weekendowych chorych”.

17 marca 2026 18:43 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Masz zaplanowany wyjazd, ale brakuje Ci urlopu? Wzięcie zwolnienia lekarskiego w piątek lub poniedziałek, by „zmostkować” weekend, staje się w 2026 roku wyjątkowo ryzykownym sportem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzbroił się w nowe narzędzia analityczne, które potrafią błyskawicznie wytypować osoby nadużywające zwolnień w okresach okołowolnych. Efekt? Tysiące wstrzymanych zasiłków i wezwania na komisje lekarskie, które sypią się jak z rękawa.

Algorytm nie ma litości dla „sprytnych” pacjentów

System informatyczny ZUS analizuje historię chorobową każdego pracownika. Jeśli Twoje niedyspozycje dziwnym trafem zawsze zbiegają się z majówką, świętami lub po prostu każdym drugim piątkiem miesiąca, algorytm automatycznie nada Ci status wysokiego ryzyka. Kontrolerzy nie muszą już pukać do drzwi, często wystarczy analiza aktywności w mediach społecznościowych lub sprawdzenie, czy w czasie „choroby” pacjent nie korzystał z usług medycyny estetycznej lub nie logował się w kurortach turystycznych.

Typ aktywności Co sprawdza ZUS? Ryzyko kontroli
Mostkowanie L4 brane regularnie w piątki/poniedziałki Bardzo wysokie
Aktywność Social Media Zdjęcia z wyjazdów w czasie zwolnienia Wysokie (dowód w sprawie)
Wielokrotne L4 Krótkie zwolnienia od różnych lekarzy Średnie
Praca u innego pracodawcy Logowania w systemach, zlecenia Krytyczne (utrata zasiłku)

Konsekwencje nadużyć – to nie tylko zwrot pieniędzy!Jeśli ZUS udowodni, że wykorzystywałeś L4 niezgodnie z przeznaczeniem, musisz liczyć się z:

  • Utratą zasiłku chorobowego: Musisz zwrócić środki za cały okres trefnego zwolnienia.
  • Dyscyplinarką: Wykorzystanie L4 do wypoczynku to ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
  • Odpowiedzialnością lekarza: ZUS coraz częściej cofa uprawnienia lekarzom masowo wystawiającym „podejrzane” zwolnienia.

Pracodawcy domagają się surowszych kar

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z nagłymi brakami kadrowymi przed każdym długim weekendem, naciskają na rząd, by jeszcze bardziej uszczelnić system. Według danych z pierwszego kwartału 2026 roku, straty firm z tytułu nieuzasadnionych nieobecności idą w miliardy złotych. „Chorobowe to nie urlop na żądanie” grzmią organizacje zrzeszające pracodawców. ZUS zapowiada, że do końca roku liczba kontroli bezpośrednich w domach pacjentów wzrośnie o kolejne 20%.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych ZUS oraz analizy serwisu Business Insider Polska (17.03.2026) dotyczącej kontroli zasadności wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

 

