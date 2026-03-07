Latali dronem przy Pałacu Prezydenckim. Młodzi mężczyźni zatrzymani, grozi im długoletnie więzienie

7 marca 2026 13:56 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poważne konsekwencje mogą spotkać dwóch młodych mężczyzn, którzy latali dronami w pobliżu jednego z najważniejszych budynków w Polsce. Policja zatrzymała 19-latka i 20-latka po tym, jak naruszyli strefę zakazu lotów w rejonie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Fot. Pixabay

Sprawa została już skierowana do sądu. Mężczyznom grozi nawet kilka lat więzienia.

Dron nad terenem Buw

Z ustaleń służb wynika, że młodzi mężczyźni sterowali dronami na terenie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To miejsce znajduje się w obszarze objętym restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi lotów bezzałogowych statków powietrznych.

W trakcie działań funkcjonariusze ustalili, że urządzenia znajdowały się w strefie zakazu lotów obejmującej m.in. okolice Pałacu Prezydenckiego oraz inne strategiczne obiekty w centrum stolicy.

Loty w takich miejscach są surowo zabronione ze względów bezpieczeństwa.

Interwencja służb

Po wykryciu naruszenia strefy zakazu lotów na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Policjanci zatrzymali dwóch młodych operatorów dronów.

Usłyszeli oni zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w strefach objętych ograniczeniami.

Sprawa została przekazana do sądu.

Grozi im nawet 5 lat więzienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszenie zakazanej przestrzeni powietrznej może zostać potraktowane jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

W skrajnych przypadkach za takie działanie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Służby przypominają, że operatorzy dronów mają obowiązek sprawdzania stref lotów przed uruchomieniem urządzenia.

Co to oznacza dla użytkowników dronów

Eksperci podkreślają, że w Polsce obowiązuje coraz bardziej restrykcyjny system kontroli lotów dronów. W wielu miejscach, zwłaszcza w pobliżu instytucji państwowych, lotnisk czy infrastruktury krytycznej, obowiązują całkowite zakazy lotów.

Przed użyciem drona należy sprawdzić aktualną mapę przestrzeni powietrznej oraz obowiązujące ograniczenia.

W przeciwnym razie nawet rekreacyjny lot może zakończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi.

