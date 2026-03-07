Latali dronem przy Pałacu Prezydenckim. Młodzi mężczyźni zatrzymani, grozi im długoletnie więzienie
Poważne konsekwencje mogą spotkać dwóch młodych mężczyzn, którzy latali dronami w pobliżu jednego z najważniejszych budynków w Polsce. Policja zatrzymała 19-latka i 20-latka po tym, jak naruszyli strefę zakazu lotów w rejonie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Sprawa została już skierowana do sądu. Mężczyznom grozi nawet kilka lat więzienia.
Dron nad terenem Buw
Z ustaleń służb wynika, że młodzi mężczyźni sterowali dronami na terenie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. To miejsce znajduje się w obszarze objętym restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi lotów bezzałogowych statków powietrznych.
W trakcie działań funkcjonariusze ustalili, że urządzenia znajdowały się w strefie zakazu lotów obejmującej m.in. okolice Pałacu Prezydenckiego oraz inne strategiczne obiekty w centrum stolicy.
Loty w takich miejscach są surowo zabronione ze względów bezpieczeństwa.
Interwencja służb
Po wykryciu naruszenia strefy zakazu lotów na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Policjanci zatrzymali dwóch młodych operatorów dronów.
Usłyszeli oni zarzuty związane z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w strefach objętych ograniczeniami.
Sprawa została przekazana do sądu.
Grozi im nawet 5 lat więzienia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszenie zakazanej przestrzeni powietrznej może zostać potraktowane jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
W skrajnych przypadkach za takie działanie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Służby przypominają, że operatorzy dronów mają obowiązek sprawdzania stref lotów przed uruchomieniem urządzenia.
Co to oznacza dla użytkowników dronów
Eksperci podkreślają, że w Polsce obowiązuje coraz bardziej restrykcyjny system kontroli lotów dronów. W wielu miejscach, zwłaszcza w pobliżu instytucji państwowych, lotnisk czy infrastruktury krytycznej, obowiązują całkowite zakazy lotów.
Przed użyciem drona należy sprawdzić aktualną mapę przestrzeni powietrznej oraz obowiązujące ograniczenia.
W przeciwnym razie nawet rekreacyjny lot może zakończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.