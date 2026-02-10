Latem bez tramwajów w centrum Warszawy. Kluczowe trasy zostaną zamknięte
Latem pasażerowie warszawskich tramwajów muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Z powodu remontu torowiska ruch tramwajowy zostanie wstrzymany w Alejach Jerozolimskich oraz na Moście Poniatowskiego, a to tylko część szerokiego planu prac, które obejmą także inne kluczowe trasy w stolicy.
Latem bez tramwajów w Alejach Jerozolimskich i na Moście Poniatowskiego. Znamy wstępne plany
Pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej czeka trudne lato. Tramwaje znikną z Alej Jerozolimskich oraz z Mostu Poniatowskiego na około dwa miesiące. Powodem są pilne naprawy mocno wyeksploatowanego torowiska. To jednak tylko część szeroko zakrojonego planu remontów, które Tramwaje Warszawskie zaplanowały na 2026 rok.
Duży budżet i konkretne cele
W 2026 roku Tramwaje Warszawskie zamierzają wyremontować około 12,5 kilometra torów w różnych częściach miasta. Na inwestycje przeznaczono niemal 250 mln zł, z czego około 140 mln zł trafi bezpośrednio na naprawy torowisk.
Jak podkreśla Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich, głównym celem remontów jest likwidacja ograniczeń prędkości i poprawa komfortu podróży. W 2025 roku udało się znieść 48 takich ograniczeń, a spółka zapowiada dalsze działania w tym kierunku.
Aleje Jerozolimskie: dwa miesiące bez tramwajów
Największym i najbardziej odczuwalnym dla mieszkańców remontem będzie naprawa torowiska w Alejach Jerozolimskich. Prace obejmą niemal czterokilometrowy odcinek i zostały podzielone na 17 etapów.
Ruch tramwajowy zostanie całkowicie wstrzymany na około dwa miesiące – wstępnie w czerwcu i lipcu. Dokładne daty mają zostać podane w najbliższych tygodniach. Same prace potrwają dłużej, ale wyłączenie tramwajów zaplanowano na okres wakacyjny, gdy ruch w mieście jest mniejszy.
Remont ma charakter naprawczy, a nie kompleksowej przebudowy. Jak tłumaczą tramwajarze, docelowo torowisko w Alejach Jerozolimskich ma zniknąć z powierzchni wraz z przyszłą przebudową linii średnicowej, dlatego obecne działania mają zapewnić bezpieczne funkcjonowanie komunikacji przez najbliższe lata.
Most Poniatowskiego i okolice
Na Moście Poniatowskiego oraz na wiadukcie od strony Pragi Południe zaplanowano wymianę urządzeń wyrównawczych, które kompensują zmiany długości konstrukcji wynikające z temperatury. Ostatni remont torowiska w tym miejscu był prowadzony 19 lat temu.
Równolegle Zarząd Dróg Miejskich zajmie się wymianą dylatacji na moście i wiadukcie. Jak wyjaśnia Michał Lejk, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. nowego centrum, sprawna przeprawa przez Wisłę jest kluczowa w kontekście planowanej przebudowy stacji Warszawa Wschodnia i utrzymania ciągłości komunikacyjnej z prawobrzeżną częścią miasta.
Betonowe płyty i „dynamiczna” organizacja ruchu
Podczas remontów Tramwaje Warszawskie zamierzają korzystać z wielkogabarytowych betonowych płyt, tzw. „puzzli”, które pozwalają skrócić czas robót. Rozwiązanie to było już testowane m.in. na placu Zawiszy.
Nowością ma być także tzw. dynamiczna organizacja ruchu. W godzinach popołudniowego szczytu lewy pas w kierunku Pragi ma być udostępniany kierowcom, a roboty będą czasowo wstrzymywane. Jak zaznacza spółka, będzie to logistycznie trudne, ale ma ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.
Kolejne wyłączenia tramwajów w innych częściach miasta
Latem pasażerowie muszą liczyć się także z innymi utrudnieniami:
- Marszałkowska – w czerwcu, przez blisko tydzień, wstrzymany będzie ruch tramwajowy na odcinku Stawki – Plac Zbawiciela (wymiana krzyżownic na Rondzie Dmowskiego),
- Aleja „Solidarności” i Aleja Jana Pawła II – remont w rejonie dawnego kina Femina, podzielony na dwa etapy (lipiec i sierpień),
- Grójecka – ostatni niewyremontowany odcinek między Placem Narutowicza a Placem Zawiszy,
- Puławska – prace na odcinku Metro Wilanowska – Wyścigi (sierpień–wrzesień) oraz Aleja Lotników – Wyścigi (październik–listopad),
- Aleja Niepodległości – prace skoordynowane z robotami Veolii, z trzymiesięcznym wstrzymaniem ruchu tramwajowego,
- Wola – remont torowiska przy skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej.
Łącznie Tramwaje Warszawskie zaplanowały w 2026 roku aż 36 zadań remontowych, w tym zarówno duże inwestycje, jak i krótsze naprawy utrzymaniowe.
