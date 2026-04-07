Lato 2026 może odwrócić pogodę w Europie. Polska w centrum zmian

Jakie będzie lato 2026 w Polsce? Prognozy wskazują na wyraźne zmiany
Prognozy na lato 2026 sugerują wyraźne odejście od typowego układu pogody w Europie. Dane modeli sezonowych wskazują, że Polska może znaleźć się w strefie podwyższonych temperatur, podczas gdy południe kontynentu będzie zmagać się z większą zmiennością pogody. To scenariusz, który w ostatnich latach pojawia się coraz częściej.
Modele meteorologiczne, w tym amerykański CFS oraz europejskie analizy sezonowe, wskazują na możliwe odwrócenie charakterystycznego układu pogodowego. W krajach śródziemnomorskich, gdzie zwykle dominuje stabilna i słoneczna aura, prognozowane są częstsze opady i burze. Dotyczy to m.in. Hiszpanii, Włoch, Grecji czy Turcji.
Z kolei Polska może znaleźć się pod wpływem długotrwałych napływów ciepłego powietrza. Oznacza to większą liczbę dni z temperaturą powyżej normy oraz zwiększone ryzyko fal upałów. Średnia temperatura w miesiącach letnich może być wyższa od normy z lat 1991–2020 nawet o ponad 1,5°C.
Fakty i tło sprawy
W ostatnich latach obserwuje się wyraźny trend wzrostu temperatur w Polsce. Lata 2019, 2022 i 2024 należały do najcieplejszych w historii pomiarów. Coraz częściej pojawiają się też długie okresy bez opadów przeplatane gwałtownymi burzami.
Prognozy na 2026 rok wpisują się w ten trend. Synoptycy wskazują na możliwość występowania tzw. fal gorąca, czyli kilku- lub kilkunastodniowych okresów z bardzo wysoką temperaturą. Towarzyszyć im mogą ciepłe noce, które ograniczają regenerację organizmu.
Dodatkowym czynnikiem jest wilgotność powietrza. Jej wzrost sprawia, że temperatura odczuwalna jest wyższa niż wskazania termometrów. W takich warunkach nawet umiarkowane upały mogą być trudne do zniesienia.
Zmiany te są powiązane z globalnymi procesami klimatycznymi. Wzrost temperatury na świecie wpływa na cyrkulację atmosfery. W efekcie strefy opadów i układy wysokiego oraz niskiego ciśnienia przesuwają się, co prowadzi do większej zmienności pogody w Europie.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla wielu osób oznacza to większą szansę na stabilną pogodę podczas urlopu w Polsce. Wyjazdy nad morze czy jeziora mogą być bardziej przewidywalne niż w poprzednich latach.
Jednocześnie rośnie znaczenie przygotowania się na wysokie temperatury. W praktyce oznacza to konieczność zadbania o odpowiednie nawodnienie, ograniczenie aktywności w najcieplejszych godzinach dnia oraz dostosowanie warunków w domu i miejscu pracy.
Szczególną uwagę powinny zachować osoby starsze oraz osoby z chorobami układu krążenia i oddechowego. Wysokie temperatury zwiększają ryzyko problemów zdrowotnych, w tym odwodnienia czy przegrzania organizmu.
W miastach dodatkowym problemem może być tzw. miejska wyspa ciepła. Gęsta zabudowa i brak zieleni powodują, że temperatura jest tam wyższa niż na terenach podmiejskich.
Prognozy na lato 2026 wskazują na cieplejszy niż zwykle sezon w Polsce oraz większą zmienność pogody w południowej Europie. Choć takie warunki mogą sprzyjać wypoczynkowi w kraju, niosą też wyzwania związane z wysokimi temperaturami i ich wpływem na zdrowie. Coraz częstsze anomalie pogodowe pokazują, że zmiany klimatu mają realny wpływ na codzienne życie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.