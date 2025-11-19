Lawinowy wzrost zachorowań na żółtaczkę, MSZ odradza podróże
Od początku roku w Czechach gwałtownie rośnie liczba zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Tamtejsze służby sanitarne mówią już o blisko 2,6 tys. potwierdzonych przypadków, czyli około cztery razy więcej niż w całym 2024 roku. Sytuacja jest na tyle poważna, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by ograniczyć wyjazdy do tego kraju.
Lawinowy wzrost zachorowań w całym kraju
Czeski Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że nowe przypadki wykrywane są we wszystkich grupach wiekowych. Najczęściej chorują dorośli między 30. a 45. rokiem życia oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Od początku roku z powodu powikłań po zakażeniu w Czechach zmarło 29 osób. Wśród ofiar dominują mężczyźni z innymi problemami zdrowotnymi, między innymi uzależnieni od alkoholu lub narkotyków.
Praga pod szczególnym nadzorem
Najwięcej zakażeń odnotowano w stolicy i okolicznych regionach. W samej Pradze potwierdzono już ponad tysiąc przypadków, a w środkowej części kraju kilkaset kolejnych.
Czeskie media podają, że większość chorych trafiła do szpitali, a w setkach przypadków pojawiły się problemy z wolnymi łóżkami. Eksperci podkreślają, że ogniska zakażeń nie dotyczą już wyłącznie osób z grup ryzyka, ale także mieszkańców, którzy dotąd nie mieli problemów z higieną czy dostępem do opieki medycznej.
Apel polskiego MSZ do podróżnych
W związku z sytuacją epidemiologiczną polskie MSZ wydało specjalny komunikat. Resort zaleca, aby w miarę możliwości rezygnować z wyjazdów do Czech, szczególnie turystycznych.
Osoby, które mimo wszystko planują podróż, powinny zwracać szczególną uwagę na mycie rąk, korzystać wyłącznie ze sprawdzonych lokali gastronomicznych i unikać jedzenia z przypadkowych źródeł. Zalecane jest też picie wyłącznie wody butelkowanej.
Eksperci przypominają, że przed zakażeniem wirusowym zapaleniem wątroby typu A chronią szczepienia, a zalecenia dotyczące profilaktyki mogą być aktualizowane razem ze zmianą sytuacji w regionie.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz zimowy wyjazd do Pragi lub w inne popularne czeskie miejscowości:
-
sprawdź aktualne komunikaty MSZ przed rezerwacją noclegu lub biletu,
-
rozważ zmianę kierunku podróży, jeśli nie musisz jechać właśnie do Czech,
-
zwróć większą uwagę na higienę, szczególnie podczas korzystania z toalet publicznych i jedzenia poza domem,
-
w razie wątpliwości skonsultuj z lekarzem możliwość szczepienia ochronnego.
Sytuacja pokazuje, jak szybko lokalne ognisko choroby może przerodzić się w problem całego kraju i wpłynąć na plany wyjazdowe tysięcy osób.
Czechy mierzą się obecnie z gwałtownym wzrostem zachorowań na żółtaczkę pokarmową. Ponad dwa i pół tysiąca przypadków od początku roku, dziesiątki zgonów i duże obciążenie szpitali sprawiły, że polskie MSZ zaleca unikanie podróży do tego kraju. Zanim wyjedziesz, sprawdź najnowsze ostrzeżenia, a jeśli już jesteś w drodze na południe, dbaj o higienę i uważnie wybieraj miejsca, w których jesz i pijesz.
