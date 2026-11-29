Legitymacja emeryta-rencisty w 2027. Sprawdź pełną listę ulg, zniżek i zasady wymiany dokumentu
W 2027 i 2028 roku legitymacja emeryta-rencisty zarówno tradycyjna, jak i cyfrowa w aplikacji mObywatel gwarantuje dostęp do szerokiego katalogu zniżek ustawowych i komercyjnych. Seniorzy oraz renciści mogą liczyć między innymi na 37 proc. ulgi w pociągach, 50 proc. zniżki na wyrobienie paszportu oraz zwolnienia z abonamentu RTV. Od 13 lipca 2026 roku ZUS wydaje nowy, szaro-niebieski wzór karty wyłącznie na wniosek ERL, jednak starsze zielone dokumenty zachowują pełną ważność.
Nowy wzór dokumentu i cyfrowa mLegitymacja. Co zmieniło się od 13 lipca 2026 roku?
Legitymacja emeryta-rencisty stanowi oficjalne potwierdzenie prawa do pobierania emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument ten zaliczany jest do publicznych certyfikatów 3. kategorii, co wymusza stosowanie zaawansowanych zabezpieczeń chroniących przed fałszerstwem. Z tego powodu 13 lipca 2026 roku wycofano z wydawania wieloletni wzór zielonej plastikowej karty i zastąpiono go nowym dokumentem w kolorze szaro-niebieskim.
Nowa karta wykonywana jest z tworzywa PCV i jednostronnie laminowana, a na jej awersie umieszczono mikrodruk oraz gilosz, czyli charakterystyczne tło tłoczone cienkimi liniami. Na dokumencie widnieje numer PESEL oraz informacja o rodzaju pobieranego świadczenia. Aby skorzystać z przywilejów, legitymację należy okazywać razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość – w zupełności wystarczy tradycyjny dowód osobisty lub cyfrowy mDowód w telefonie.
Zmiana szaty graficznej zbiegła się z cyfryzacją całego procesu. Obecnie każdy nowy emeryt i rencista otrzymuje z urzędu wyłącznie wersję elektroniczną – czyli mLegitymację dostępną w aplikacji mObywatel. Tradycyjna plastikowa karta jest wydawana wyłącznie na wyraźny wniosek złożony na formularzu ERL. O jej wyrobienie mogą wystąpić osoby, których dotychczasowy dokument stracił ważność, uległ zniszczeniu lub zagubieniu, a także ci świadczeniobiorcy, którzy zmienili dane osobowe albo po prostu wolą posługiwać się fizyczną kartą zamiast smartfona. Wydanie plastikowej legitymacji jest całkowicie bezpłatne, a posiadacze starych, zielonych kart nie mają żadnego obowiązku ich wymiany.
Katalog ulg i przywilejów na 2027 i 2028 rok. Kolej, komunikacja i abonament RTV
Wszystkie ustawowe oraz samorządowe zniżki przysługują na identycznych zasadach osobom korzystającym z mLegitymacji w telefonie oraz posiadaczom karty plastikowej. W 2027 i 2028 roku uprawnienia obejmują kluczowe obszary codziennego życia – od transportu, przez dokumenty urzędowe, aż po kulturę i opłaty medialne:
|Obszar ulgi / przywileju
|Wysokość zniżki i warunki w 2027–2028 roku
|Przejazdy kolejowe
|37 proc. ulgi na 2 przejazdy w ciągu roku kalendarzowego
|Komunikacja miejska
|Zazwyczaj 50 proc. ulgi, a w większości miast przejazdy bezpłatne po ukończeniu 70. roku życia
|Wyrobienie paszportu
|50 proc. zniżki dla posiadaczy legitymacji; całkowite zwolnienie z opłaty po 70. roku życia
|Abonament RTV
|50 proc. zniżki dla emerytów po 60. roku życia z niskim świadczeniem; pełne zwolnienie po 75. roku życia
|Kultura i sport
|Zniżkowe bilety do kin, teatrów, muzeów oraz na wydarzenia sportowe
Warto pamiętać, że w przypadku komunikacji miejskiej szczegółowe progi wiekowe i zasady bezpłatnych przejazdów ustalają lokalne rady gmin, dlatego przed podróżą w innym mieście należy sprawdzić regulamin miejscowego przewoźnika. Z kolei przy abonamencie radiowo-telewizyjnym z 50-procentowej obniżki korzystają osoby powyżej 60. roku życia, których emerytura nie przekracza ustawowego limitu kwotowego, natomiast seniorzy po ukończeniu 75. roku życia są z tej opłaty zwolnieni bez względu na wysokość dochodu.
Sanatorium na NFZ a turnusy komercyjne. Kiedy legitymacja obniża koszty leczenia?
Wokół zniżek zdrowotnych i uzdrowiskowych narosło wiele nieporozumień. Posiadanie samej legitymacji emeryta-rencisty nie obniża ustawowych opłat za zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w sanatorium finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – stawki te są regulowane odgórnie rozporządzeniem ministra zdrowia.
Dokument otwiera jednak drogę do wymiernych oszczędności na rynku komercyjnym. Wiele prywatnych ośrodków uzdrowiskowych, gabinetów fizjoterapii oraz centrów rehabilitacyjnych honoruje legitymację emeryta-rencisty, udzielając stałych rabatów na poziomie od 5 proc. do 20 proc. Dodatkowo osoby pobierające rentę i posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – między innymi na wyjazd na turnus rehabilitacyjny lub zakup niezbędnego sprzętu ortopedycznego.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 praktyczne kroki dla emerytów i rencistów
Aby w pełni wykorzystać przysługujące zniżki w 2027 i 2028 roku i uniknąć niepotrzebnych formalności lub odmowy uznania ulgi przy kasie, wdróż poniższe 4 działania:
- Nie wymieniaj starej zielonej karty, jeśli jest czytelna: Jeśli posiadasz tradycyjną zieloną legitymację wydaną przed 13 lipca 2026 roku i Twoje dane osobowe nie uległy zmianie, nie musisz składać żadnych wniosków w ZUS. Dokument pozostaje bezterminowo ważny na równi z nowym szaro-niebieskim wzorem.
- Złóż bezpłatny wniosek ERL, jeśli wolisz kartę plastikową od telefonu: Osoby, które przeszły na emeryturę niedawno i otrzymały automatycznie wyłącznie mLegitymację, mogą w dowolnym momencie poprosić ZUS o darmową fizyczną kartę. Wystarczy złożyć prosty formularz ERL w placówce lub przez internetową platformę PUE/eZUS.
- Noś przy sobie dokument tożsamości razem z legitymacją: Podczas kontroli biletów w pociągu, komunikacji miejskiej lub przy zakupie ulgowego biletu do teatru sama legitymacja emeryta-rencisty nie wystarczy. Zawsze miej pod ręką dowód osobisty lub aplikację mObywatel z aktywnym mDowodem.
- Zgłoś prawo do zwolnienia z abonamentu RTV na poczcie: Jeśli spełniasz kryterium wieku (ukończone 60 lub 75 lat) i dochodu, nie przestawaj po prostu opłacać rachunków. Udaj się z legitymacją emeryta-rencisty do placówki Poczty Polskiej, aby formalnie zarejestrować ulgę lub zwolnienie i uniknąć naliczania zaległości.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.