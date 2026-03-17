Lekarze biją na alarm. Toksyczny metal we krwi setek dzieci
Śląscy naukowcy oraz lekarze specjaliści biją na alarm, publikując najnowsze, wręcz przerażające wyniki badań laboratoryjnych najmłodszych mieszkańców regionu. W organizmach uczniów z kolejnych roczników nieustannie wykrywa się drastycznie podwyższone stężenia groźnego pierwiastka chemicznego, który w sposób absolutnie bezwzględny niszczy delikatny układ nerwowy i trwale obniża inteligencję. Dlaczego po kilkudziesięciu latach od ostatecznego zamknięcia wielkich zakładów przemysłowych ta trująca substancja wciąż zbiera tak dramatyczne żniwo, w jaki dokładnie sposób przenika ona do krwiobiegu bawiących się na podwórku kilkulatków i jak lokalne władze zamierzają walczyć z tym niewidzialnym, powolnym zabójcą?
Szokujące wyniki badań z 2024 i 2025 roku. Dziesiątki dzieci w grupie podwyższonego ryzyka
W 2024 roku renomowana Fundacja na rzecz dzieci Miasteczko Śląskie podjęła się niezwykle ważnej misji, organizując szeroko zakrojone testy medyczne. Naukowcy przebadali dokładnie 49 uczniów uczęszczających do 2 szkół podstawowych zlokalizowanych w Brzezinach Śląskich, będących 1 z najbardziej uprzemysłowionych dzielnic Piekar Śląskich. Wyniki tych specjalistycznych analiz zszokowały nawet najbardziej doświadczonych lekarzy pediatrów i toksykologów. U prawie 40 procent przebadanych dzieci sprzęt laboratoryjny wykazał drastyczne przekroczenie tak zwanego referencyjnego poziomu ołowiu we krwi, a u pozostałej części badanej grupy odnotowano mocno podwyższone wartości graniczne, które budzą głęboki niepokój.
Stężenia tego silnie toksycznego metalu w dziecięcych żyłach mieściły się w bardzo szerokim przedziale od 1,4 do nawet 8,9 mikrogramów na 1 decylitr krwi (ug/dl). Aby w pełni zrozumieć wagę tego zagrożenia, należy twardo podkreślić, że według rygorystycznych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz potężnej, amerykańskiej agencji CDC, poziom referencyjny ołowiu, który powinien natychmiast skłaniać system ochrony zdrowia do radykalnych działań diagnostycznych, wynosi obecnie zaledwie 3,5 ug/dl. W 2025 roku, aby ostatecznie zweryfikować ten przerażający trend, instytucje powtórzyły badania na nieco mniejszej grupie dzieci w wieku od 8 do 10 lat. Nowe dane okazały się jednak jeszcze bardziej tragiczne w skutkach. Przekroczenie krytycznego poziomu 3,5 ug/dl aparatura wykryła u ponad 77 procent wszystkich badanych uczniów.
Tragiczna historia medyczna regionu. Skażenie środowiska to problem systemowy
Wnikliwa analiza dokumentacji medycznej udowadnia, że opisywana sytuacja to nie jest 1, odosobniony i przypadkowy incydent, lecz potężne zjawisko o charakterze wybitnie systemowym. Badania obecności niebezpiecznych metali ciężkich w organizmach najmłodszych mieszkańców Piekar Śląskich prowadzono już ponad dekadę temu. W latach pomiędzy 2010 a 2012 rokiem dokładnie analizowano próbki krwi pobrane od setek dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie całej aglomeracji. Z opublikowanego wówczas, głośnego raportu wynikało bezspornie, że zdecydowana większość badanych maluchów była nieustannie, każdego dnia narażona na toksyczne działanie ołowiu.
W kolejnych, zmasowanych transzach badań, obejmujących potężną próbę 773 dzieci, statystyki okazały się bezlitosne – aż 61,6 procent z nich wykazywało nadmierną, wysoce niebezpieczną dla prawidłowego rozwoju ekspozycję na ten ciężki metal. Dodatkowe, wyrywkowe badania kliniczne przeprowadzone w 2015 roku w 2 placówkach szkolnych w samych Brzezinach Śląskich pokazały, że średni poziom ołowiu we krwi uczniów wynosił tam od 4,3 do 6,6 ug/dl. Oznacza to, że całe pokolenia młodych ludzi dorastały w warunkach permanentnego, cichego zatruwania organizmu substancją, która zaburza podstawowe funkcje życiowe.
Spadek po hutach cynku i ołowiu. Dlaczego gleba na Śląsku wciąż truje?
Gdzie leży główne, pierwotne źródło tego gigantycznego problemu ekologicznego i zdrowotnego? Eksperci z dziedziny ochrony środowiska nie mają absolutnie żadnych wątpliwości, że obecny dramat to bezpośrednie pokłosie mrocznej, ciężkiej, przemysłowej przeszłości całego regionu. W Brzezinach Śląskich przez bardzo długi czas prężnie funkcjonowała potężna huta cynku i ołowiu o nazwie „Orzeł Biały”. Choć dymiące kominy tych zakładów od dawna nie psują już krajobrazu, a hale produkcyjne zostały ostatecznie wygaszone, to degradacja lokalnego środowiska naturalnego okazała się zjawiskiem niezwykle trwałym i trudnym do odwrócenia.
Poszukiwanie alternatywnych źródeł skażenia. Władze miasta odpierają zarzuty
Władze samorządowe Piekar Śląskich, w pełni świadome powagi sytuacji i medialnego oburzenia, starają się identyfikować wszystkie potencjalne wektory tego zagrożenia. Urzędnicy twardo podkreślają, że historycznie zanieczyszczona ziemia wokół starych fabryk to z pewnością nie 1 i nie jedyny problem tej społeczności. Wśród możliwych, dodatkowych czynników ryzyka zwiększających wchłanianie toksyn, ratusz wskazuje między innymi na wciąż obecne zjawisko masowego spalania paliw węglowych o skrajnie niskiej jakości w starych, przydomowych piecach. Ponadto eksperci zwracają uwagę na powszechną obecność starych, łuszczących się farb zawierających domieszki ołowiu w zabytkowych, przedwojennych kamienicach, a także na powszechne zjawisko biernego wdychania dymu tytoniowego przez dzieci w domach rodzinnych.
Mimo tych prób poszerzenia perspektywy, najnowszy, specjalistyczny raport środowiskowy przygotowany na bezpośrednie zlecenie samego urzędu miasta ostatecznie i bezapelacyjnie potwierdził najgorsze obawy. Udowodniono naukowo, że to właśnie dzieci zamieszkujące dzielnicę Brzeziny Śląskie mają systematycznie i drastycznie wyższe stężenia ołowiu we krwi w porównaniu do swoich rówieśników z innych, oddalonych od dawnej huty części aglomeracji. Specjaliści zajmujący się zdrowiem środowiskowym z całą mocą apelują do lokalnych i rządowych decydentów o natychmiastowe działanie. Zaznaczają, że obecne pokolenie młodych rodziców z Brzezin Śląskich w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za przemysłowe zbrodnie z przeszłości, ale obowiązkiem państwa jest to, by nie udawać, że problemu nie ma. Wzorem do naśladowania musi stać się tutaj bliźniaczy program medyczny, który od wielu lat funkcjonuje w katowickich Szopienicach, gdzie najmłodsi pacjenci regularnie i za darmo przechodzą rygorystyczne testy pod kątem obecności metali ciężkich.
Co to oznacza dla Ciebie? Skuteczna ochrona dziecka przed trującym środowiskiem
Informacje płynące wprost ze śląskich ośrodków badawczych to potężny sygnał ostrzegawczy nie tylko dla mieszkańców tego 1, konkretnego regionu. Ukryte zanieczyszczenia przemysłowe to gigantyczny problem o charakterze ogólnokrajowym. Co te doniesienia oznaczają dla Ciebie, jako troskliwego rodzica lub opiekuna prawnego, i w jaki sposób możesz realnie i skutecznie ochronić zdrowie swoich dzieci przed nieodwracalnymi uszkodzeniami ich wciąż kształtującego się układu nerwowego?
Po 1, musisz natychmiast, w sposób drastyczny zwiększyć rygor higieniczny w swoim domu, zwłaszcza po każdym powrocie dziecka z aktywności na świeżym powietrzu. Ponieważ ołów dostaje się do małego organizmu głównie poprzez brudne dłonie wkładane bezwiednie do ust podczas zabawy, absolutnym i niepodważalnym obowiązkiem musi stać się niezwykle dokładne szorowanie rąk i twarzy dziecka ciepłą wodą z dużą ilością mydła, i to natychmiast po przekroczeniu progu mieszkania. Zwracaj również baczną uwagę na to, by maluch nie przynosił do domu ubrań i butów mocno zabrudzonych ulicznym pyłem, który może być nośnikiem śmiercionośnych pierwiastków.
Po 2, kluczową rolę w naturalnej walce z wchłanianiem ołowiu odgrywa odpowiednio zbilansowana, bogata w minerały dieta. Lekarze toksykolodzy udowadniają ponad wszelką wątpliwość, że organizm cierpiący na poważne niedobory żelaza, wapnia i witaminy C znacznie szybciej i w dużo większych, hurtowych ilościach absorbuje toksyczne metale z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Zadbaj o to, by w codziennym jadłospisie Twojej rodziny nigdy nie zabrakło pełnowartościowego nabiału, chudego mięsa, zielonych warzyw liściastych oraz świeżych owoców. Ponadto, jeśli mieszkasz w dzielnicy o udokumentowanej, ciężkiej przeszłości przemysłowej, nie czekaj biernie na odgórne programy czy zaproszenia z urzędu gminy. Zgłoś się do swojego lekarza pediatry z wyraźnym, stanowczym żądaniem wydania skierowania na profilaktyczne badanie poziomu ołowiu we krwi Twojego dziecka. Nawet jeśli będziesz musiał wykonać ten test prywatnie, jego koszt to zaledwie kilkadziesiąt złotych, a uzyskana w ten sposób bezcenna wiedza medyczna pozwoli Ci w porę zareagować i uchronić rozwijający się mózg Twojego dziecka przed potężnym i nieodwracalnym obniżeniem jego potencjału intelektualnego w dorosłym życiu.
źródło: wyborcza.pl
