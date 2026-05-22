Lepiej poczekać z emeryturą do tej daty. ZUS może wypłacić nawet kilkaset złotych więcej

Osoby planujące przejście na emeryturę w najbliższych tygodniach powinny dokładnie sprawdzić termin złożenia wniosku do ZUS. Czerwcowa waloryzacja składek emerytalnych może wyraźnie zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia, a w niektórych przypadkach różnica sięga nawet kilkuset złotych miesięcznie. Eksperci wskazują, że dla wielu Polaków najbardziej opłacalnym momentem na przejście na emeryturę może okazać się lipiec 2026 roku.
Lepiej poczekać z emeryturą do lipca? ZUS może wypłacić nawet kilkaset złotych więcej
ZUS podniesie wartość składek emerytalnych
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że tegoroczny wskaźnik rocznej waloryzacji składek emerytalnych wyniesie 9,81 proc. Oznacza to, że w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększy wartość środków zapisanych na kontach osób, które nadal pracują i nie pobierają jeszcze emerytury.
Choć wskaźnik jest niższy niż w rekordowych latach wysokiej inflacji, nadal oznacza bardzo wyraźny wzrost kapitału emerytalnego. Dla wielu przyszłych seniorów może to przełożyć się na znacznie wyższe świadczenie wypłacane przez całe życie.
Lipiec może być najlepszym momentem na przejście na emeryturę
Eksperci od systemu emerytalnego zwracają uwagę, że termin przejścia na emeryturę ma ogromne znaczenie. W praktyce kilka tygodni różnicy może zdecydować o tym, czy emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Największe znaczenie ma czerwcowa waloryzacja składek. Osoby, które złożą wniosek o emeryturę przed jej przeprowadzeniem, mogą otrzymać świadczenie wyliczone na podstawie niższego kapitału. Z kolei osoby składające dokumenty w lipcu skorzystają już z podwyższonej wartości składek zapisanych na koncie w ZUS.
To właśnie dlatego coraz więcej doradców emerytalnych sugeruje, aby – jeśli sytuacja na to pozwala – poczekać ze złożeniem wniosku do lipca.
Różnice mogą być bardzo wyraźne
Skala korzyści zależy przede wszystkim od wysokości zgromadzonego kapitału oraz wieku osoby przechodzącej na emeryturę.
Według wyliczeń przytaczanych przez ekspertów kobieta w wieku 60 lat, która zgromadziła około 600 tys. zł kapitału emerytalnego, może zwiększyć swoje świadczenie z około 2231 zł do 2450 zł brutto miesięcznie. To oznacza wzrost o 219 zł każdego miesiąca.
Jeszcze większą różnicę może odczuć 65-letni mężczyzna posiadający 700 tys. zł składek emerytalnych. Jego świadczenie może wzrosnąć z około 3143 zł do 3452 zł brutto miesięcznie, czyli o ponad 300 zł.
W perspektywie wielu lat emerytury takie różnice mogą oznaczać dodatkowe dziesiątki tysięcy złotych.
Dlaczego waloryzacja ma tak duże znaczenie?
Emerytura w nowym systemie wyliczana jest na podstawie kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS oraz średniego dalszego trwania życia. Im wyższy stan konta emerytalnego w momencie składania wniosku, tym wyższe miesięczne świadczenie.
Czerwcowa waloryzacja zwiększa wartość wszystkich zapisanych składek, dlatego osoby przechodzące na emeryturę po jej przeprowadzeniu mogą otrzymać znacznie korzystniejsze wyliczenie.
Nie każdy powinien jednak czekać
Eksperci podkreślają, że decyzja o terminie przejścia na emeryturę powinna być podejmowana indywidualnie. W niektórych sytuacjach wcześniejsze złożenie wniosku może być bardziej opłacalne, na przykład ze względu na sytuację zdrowotną lub zawodową.
Warto wcześniej skonsultować się z doradcą emerytalnym albo poprosić ZUS o przygotowanie prognozy wysokości świadczenia w różnych terminach.
Co to oznacza dla przyszłych emerytów?
Dla wielu osób kilka dodatkowych tygodni pracy może przełożyć się na wyraźnie wyższą emeryturę przez resztę życia. Coraz więcej przyszłych seniorów analizuje dziś nie tylko wiek emerytalny, ale również najbardziej korzystny moment na złożenie dokumentów.
Eksperci przypominają, że przy wysokim kapitale emerytalnym czerwcowa waloryzacja składek może mieć większe znaczenie niż inne dodatki czy jednorazowe świadczenia.
