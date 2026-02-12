Lepsze dane z gospodarki. PKB Polski rośnie szybciej niż oczekiwano. Jest reakcja rządu
Polska gospodarka przyspieszyła pod koniec 2025 roku. Według szybkiego szacunku GUS produkt krajowy brutto w IV kwartale wzrósł o 4,0 proc. rok do roku, co okazało się wynikiem nieco lepszym od prognoz ekonomistów. Do danych odniósł się także premier Donald Tusk.
Polska gospodarka przyspieszyła pod koniec 2025 roku. Jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto w IV kwartale zwiększył się realnie o 4,0 proc. rok do roku. To wynik wyższy niż w poprzednich kwartałach i nieco lepszy od oczekiwań ekonomistów.
Co się zmienia?
GUS poinformował, że niewyrównany sezonowo PKB w okresie październik–grudzień 2025 r. wzrósł o 4,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dla porównania, w IV kwartale 2024 r. wzrost wyniósł 3,5 proc., natomiast w III kwartale 2025 r. gospodarka rosła w tempie 3,8 proc.
Konsensus rynkowy zakładał wzrost na poziomie 3,9 proc., co oznacza, że opublikowane dane okazały się minimalnie lepsze od prognoz.
GUS podał również, że realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) wzrósł o 1,0 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 3,6 proc. rok do roku.
Reakcja rządu
Do danych odniosły się osoby kierujące rządem. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych wskazał, że wzrost o 4 proc. świadczy o przyspieszeniu polskiej gospodarki i pozytywnym kierunku zmian.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że jest to najwyższe tempo wzrostu od ponad trzech lat. Wskazał również na inwestycje, konsumpcję oraz ekspansję firm jako główne czynniki wspierające wzrost gospodarczy.
Wzrost PKB na poziomie 4 proc. w warunkach spowolnienia w części państw Unii Europejskiej jest istotnym sygnałem dla rynków finansowych i inwestorów. Jednocześnie GUS zaznaczył, że przedstawione dane mają charakter wstępny i mogą zostać skorygowane w kolejnych publikacjach. Pierwszy regularny szacunek PKB za IV kwartał 2025 r. ma zostać opublikowany 2 marca 2026 r., zgodnie z harmonogramem kwartalnych rachunków narodowych.
Co to oznacza?
Wyższy wzrost gospodarczy może przekładać się na stabilniejszy rynek pracy, większą aktywność inwestycyjną firm oraz potencjalnie wyższe dochody budżetowe. Ostateczna ocena kondycji gospodarki będzie jednak zależeć od szczegółowej struktury wzrostu, w tym udziału inwestycji, konsumpcji oraz eksportu w tworzeniu PKB.
