Lewandowski wypada z gry! Fatalne wieści z Barcelony! Lewandowski nie zagra w El Clásico.
Lewandowski kontuzjowany, czeka go kilka tygodni przerwy. Robert Lewandowski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Klub potwierdził, że piłkarza czeka kilkutygodniowa przerwa, choć ostateczny czas powrotu zależy od postępów leczenia.
Media hiszpańskie podają, że przerwa może trwać od czterech do sześciu tygodni, co oznacza, że Lewandowski prawdopodobnie opuści kluczowe mecze, w tym El Clásico z Realem Madryt.
To kolejny z serii urazów, które dotykają kapitana reprezentacji Polski. Coraz częściej pojawiają się pytania o jego odporność fizyczną w intensywnym kalendarzu meczowym.
Jeśli kibicujesz Barcelonie lub reprezentacji Polski – musisz liczyć się z tym, że „Lewy” będzie nieobecny w ważnych spotkaniach. Brak tak doświadczonego napastnika osłabia ofensywę obu drużyn. Dla samego Lewandowskiego to czas, by skoncentrować się na rehabilitacji i unikać ryzykownych powrotów za wcześnie.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.