Lewandowski żegna Magierę. Krótkie słowa, które poruszyły całą Polskę
Śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła całym środowiskiem piłkarskim, ale to właśnie reakcje najbliższych współpracowników i zawodników pokazują skalę tej tragedii. Wśród nich szczególne emocje wywołał wpis Roberta Lewandowskiego, który w kilku słowach oddał to, co czuje dziś wielu kibiców.
Kapitan reprezentacji Polski opublikował w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie. Do wspólnego zdjęcia z trenerem dodał krótkie zdanie: „Trenerze, nie tak miało być…”. Te proste słowa natychmiast obiegły internet i stały się jednym z najbardziej komentowanych wpisów po śmierci szkoleniowca.
Wpis Lewandowskiego doskonale oddaje atmosferę, jaka panuje w polskiej piłce. Szok, niedowierzanie i ogromny smutek – to emocje, które przewijają się w setkach komentarzy i reakcji. Wielu podkreśla, że tak nagła śmierć osoby aktywnej zawodowo i obecnej w reprezentacji była czymś, czego nikt się nie spodziewał.
Magiera przez lata współpracował z wieloma reprezentantami Polski, budując relacje nie tylko na poziomie sportowym, ale także ludzkim. Zawodnicy wspominają go jako trenera spokojnego, zaangażowanego i zawsze gotowego do rozmowy. To właśnie dlatego jego odejście tak mocno dotknęło środowisko.
Oprócz Lewandowskiego głos zabrali także inni piłkarze kadry. W sieci pojawiły się wpisy m.in. Matty’ego Casha czy Tomasza Kędziory. Każdy z nich podkreślał, jak dużą rolę Magiera odegrał w ich karierze i jakim był człowiekiem poza boiskiem.
Trenerze, nie tak miało być…
Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. pic.twitter.com/k3tUp4jFbH
— Robert Lewandowski (@lewy_official) April 10, 2026
Wcześniej kondolencje złożył również prezes PZPN, który zaznaczył, że Polska straciła nie tylko świetnego trenera, ale przede wszystkim osobę, na której zawsze można było polegać. Takie słowa powtarzają się w niemal każdym pożegnaniu.
Co to oznacza dla Ciebie? Ta historia pokazuje, jak wielki wpływ mogą mieć ludzie, których na co dzień widzimy tylko w kontekście sportu. Za wynikami i treningami stoją relacje, emocje i prawdziwe więzi. Właśnie dlatego jedno krótkie zdanie Lewandowskiego wystarczyło, by poruszyć całą Polskę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.