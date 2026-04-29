Leży w garażu i może być warte fortunę. Wielu Polaków nie ma pojęcia, ile można za to dostać
W wielu polskich garażach, piwnicach i warsztatach zalegają rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się bezwartościowe. Tymczasem w skupach surowców wtórnych można za nie dostać konkretne pieniądze – w niektórych przypadkach nawet kilkaset złotych za kilogram.
To nie śmieci. To realne pieniądze
Rynek złomu w 2026 roku wyraźnie się zmienia. Ceny wielu metali rosną, a popyt na surowce wtórne napędzają branże takie jak energetyka, budownictwo czy elektronika.
Efekt jest prosty: rzeczy, które latami leżały zapomniane, dziś mogą mieć sporą wartość. Dotyczy to szczególnie elementów metalowych, starych narzędzi czy części instalacji.
Najwięcej można zarobić na jednym materiale
Największe zainteresowanie w skupach niezmiennie budzi miedź. To surowiec szeroko wykorzystywany w instalacjach elektrycznych i sprzęcie elektronicznym. W zależności od jakości można za nią dostać od około 32 do nawet 41 zł za kilogram.
Jeszcze większe kwoty pojawiają się przy mniej oczywistych materiałach. Węglik spiekany, używany m.in. w narzędziach skrawających, potrafi osiągać ceny od 200 do ponad 400 zł za kilogram. To właśnie on często okazuje się „ukrytym skarbem” w garażach.
Nie tylko drogie metale się opłacają
Choć rekordowe stawki przyciągają uwagę, zarobić można także na bardziej popularnych materiałach. Aluminium, mosiądz czy stal nierdzewna mają niższą cenę, ale przy większej ilości nadal mogą przynieść odczuwalny zysk.
Kluczowe znaczenie ma przygotowanie surowca. Posegregowane i oczyszczone elementy są wyceniane wyżej. Różnica potrafi być zauważalna.
Ceny potrafią się zmieniać z dnia na dzień
Warto pamiętać, że stawki w skupach nie są stałe. Wpływają na nie globalne czynniki – sytuacja gospodarcza, dostępność surowców czy napięcia międzynarodowe.
Dlatego moment sprzedaży ma znaczenie. Osoby, które śledzą rynek, mogą sprzedać złom w najlepszym momencie i zyskać więcej.
Porządek w garażu może się opłacić
Dla wielu osób to prosty sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki. Przy okazji można uporządkować przestrzeń i pozbyć się zalegających przedmiotów.
Jest też drugi wymiar tej historii. Recykling metali ogranicza wydobycie nowych surowców i wspiera środowisko. W praktyce oznacza to, że coś, co wydawało się bezużyteczne, może mieć realną wartość – i finansową, i ekologiczną.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.