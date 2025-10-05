Lidl kusi Polaków wielkimi obniżkami! Masło, cukier i mleko w rekordowych cenach. Tylko do środy!
Lidl wystartował z nową falą promocji, która już w poniedziałek 6 października przyciągnęła tłumy do sklepów. Sieć obniżyła ceny podstawowych produktów spożywczych – masła, mleka, cukru i oleju – do poziomu, jakiego dawno nie było. Promocje potrwają do środy, 8 października, lub do wyczerpania zapasów.
Masło Łaciate 2+1 gratis – tylko w poniedziałek!
Tego dnia można kupić masło ekstra Łaciate 200 g w ofercie 2+1 gratis. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus. To oznacza, że za trzy kostki zapłacimy tyle, co za dwie – oszczędność aż 33 procent.
Mleko Mlekovita 3,2% po 1,34 zł!
Kolejna hitowa oferta dotyczy mleka Mlekovita UHT 3,2%. Przy zakupie sześciu opakowań i aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus, cena za litr spada do zaledwie 1,34 zł! Regularna cena to 3,99 zł, więc to ponad 60% taniej.
Cukier 5+5 gratis – rekordowa oferta przed zimą
Nie mniej atrakcyjnie wygląda promocja na cukier biały 1 kg marek Kuchnia Lidla, Polski Cukier i Królewski. Przy zakupie dziesięciu opakowań, pięć z nich otrzymuje się gratis, co oznacza, że każdy kilogram kosztuje tylko 2,89 zł. W czasach, gdy ceny cukru potrafią przekraczać 5 zł, to jedna z najniższych ofert na rynku.
Olej rzepakowy i mięso mielone – 1+1 gratis
Lidl przygotował także dwie oferty, które robią furorę wśród klientów:
-
Olej rzepakowy Vita D’Or 1L – 1+1 gratis,
-
Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 g – 1+1 gratis.
Obie promocje dostępne są po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Taniej także owoce i produkty włoskie
W tym tygodniu w Lidlu trwa również akcja z ponad 150 produktami w stylu włoskim. W promocji znalazły się makarony, sosy, oliwy i sery. Do tego można kupić borówki amerykańskie 400 g o 32% taniej – za 16,99 zł zamiast 24,99 zł.
Co to oznacza dla czytelnika
Promocje w Lidlu potrwają tylko kilka dni, a wiele produktów znika z półek w ciągu godzin. Jeśli chcesz zaoszczędzić na codziennych zakupach, to idealny moment, by zrobić większe zapasy. Wystarczy zainstalować aplikację Lidl Plus i aktywować kupony, by skorzystać z rabatów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.