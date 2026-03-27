Lidl odpowiada na ruch Biedronki. Masło za grosze to dopiero początek!
Wojna cenowa między największymi sieciami handlowymi w Polsce nabiera tempa. Po głośnej akcji Biedronki, która zapowiedziała rozdawanie masła praktycznie za darmo przy spełnieniu określonych warunków, Lidl nie pozostał bierny. Odpowiedź przyszła błyskawicznie i może jeszcze bardziej rozgrzać rynek.
Jeszcze niedawno to Lidl wywołał zamieszanie, oferując masło za 99 groszy przy zakupie kilku sztuk. Teraz sytuacja się odwraca. Biedronka poszła o krok dalej, a Lidl – jak pokazują najnowsze promocje – również podkręca tempo i uderza szeroką ofensywą cenową.
Masło za grosze i lawina promocji
W aktualnej ofercie Lidla pojawiło się masło ekstra w promocji za 0,99 zł przy zakupie trzech kostek. To bezpośrednia odpowiedź na działania konkurencji i jasny sygnał: walka o klientów wchodzi na nowy poziom.
Ale to nie wszystko. Sieć dorzuca kolejne mocne oferty:
– cukier nawet za 1,99 zł przy promocji wielosztukowej,
– olej w formule „1+1 gratis”,
– mięso i wędliny w dużych, obniżonych opakowaniach,
– produkty premium i importowane w agresywnie obniżonych cenach.
To już nie pojedyncze promocje, ale szeroko zakrojona strategia, która ma zatrzymać klientów i przyciągnąć nowych.
Szybka reakcja i presja czasu
Kluczowe jest tempo. Lidl odpowiedział praktycznie natychmiast, pokazując, że obserwuje każdy ruch konkurencji i reaguje bez opóźnień. Dla klientów oznacza to jedno: promocje mogą zmieniać się z dnia na dzień, a najlepsze okazje znikają błyskawicznie.
Dodatkowo wiele ofert dostępnych jest tylko w określonych dniach lub po aktywacji w aplikacji, co jeszcze bardziej napędza pośpiech zakupowy.
Czy to początek większej wojny?
Eksperci rynku handlowego nie mają wątpliwości, że to dopiero początek. Masło stało się symbolem walki o klienta, ale w rzeczywistości chodzi o znacznie więcej – o dominację na rynku i przywiązanie konsumentów do jednej sieci.
Jeśli tempo się utrzyma, w najbliższych tygodniach możemy zobaczyć jeszcze bardziej agresywne promocje, obejmujące kolejne podstawowe produkty.
Co to oznacza dla Ciebie
Dla klientów to najlepszy moment na zakupy. Ceny podstawowych produktów spadają do poziomów niewidzianych od lat, ale trzeba działać szybko i uważnie śledzić oferty.
