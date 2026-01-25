Lidl rozbija bank po niedzieli handlowej. Hity „1+1 gratis” dla każdego, bez limitów i aplikacji [LISTA]
Po pracowitej niedzieli handlowej Lidl nie zwalnia tempa. W poniedziałek, 26 stycznia, sieć startuje z nową ofertą promocyjną, która może przyciągnąć tłumy. Dyskont przygotował serię okazji typu „drugi produkt gratis” oraz głębokie, 50-procentowe rabaty. Co ciekawe, najmocniejsze punkty oferty są dostępne dla wszystkich klientów, a nie tylko posiadaczy aplikacji.
Lody i bakalie za półdarmo. Bez wyciągania telefonu
Najważniejszą informacją dla łowców okazji jest fakt, że część promocji „1+1 gratis” nie wymaga aktywowania kuponów w Lidl Plus. Sieć postanowiła „uwolnić” rabaty na popularne produkty, co oznacza, że przy kasie zapłacimy połowę ceny (przy zakupie dwóch sztuk) bez zbędnych formalności.
Od poniedziałku do soboty (lub do wyczerpania zapasów) w ofercie 1+1 znajdą się:
-
Lody Bon Gelati (900 ml): Duże rodzinne opakowania lodów z polewą.
-
Lody na patyku Bon Gelati (wielopaki): Idealne na zapas.
-
Migdały łuskane Alesto Selection (200 g): Zdrowa przekąska w rewelacyjnej cenie.
Co istotne, w przypadku lodów sieć nie narzuca żadnych limitów ilościowych. Można zapełnić zamrażarkę, płacąc za co drugie opakowanie 0 zł. Jedynie przy migdałach wprowadzono ograniczenie – maksymalnie pięć darmowych paczek na jeden paragon.
Masz aplikację? Odbierzesz darmowy olej
Klienci, którzy korzystają z programu lojalnościowego Lidl Plus, zyskają dostęp do dodatkowej puli promocji. Hitem poniedziałku będzie akcja na olej słonecznikowy VitaD’or.
Zasada jest prosta: bierzesz dwie butelki, płacisz tylko za jedną. W tym przypadku limit wynosi dwa darmowe produkty na kupon, co pozwala na solidne uzupełnienie domowej spiżarni podstawowym tłuszczem.
Słodycze i ryby o połowę taniej
Oprócz gratisów, Lidl przygotował klasyczne obniżki przy zakupie wielosztuk. Tu również oszczędności sięgają 50 procent. Warto zwrócić uwagę na kultowe Alpejskie Mleczko Milka. Przy zakupie dwóch opakowań cena spada z regularnych 17,99 zł na 8,99 zł za sztukę.
Tani obiadowy zapas zrobią też fani ryb. Filety z makreli w sosie pomidorowym marki Nixe zostały przecenione w tym samym mechanizmie. Kupując dwie puszki, cena każdej z nich wyniesie zaledwie 2,49 zł (zamiast standardowych 4,99 zł).
Podsumowanie promocji na start tygodnia [TABELA]
Aby ułatwić zakupy, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych okazji startujących 26 stycznia:
|Produkt
|Rodzaj promocji
|Cena/Zasada
|Czy trzeba aplikację?
|Lody Bon Gelati (900 ml)
|1+1 Gratis
|Zapłać za 1, weź 2
|NIE
|Migdały Alesto (200 g)
|1+1 Gratis
|Zapłać za 1, weź 2
|NIE
|Olej VitaD’or
|1+1 Gratis
|Zapłać za 1, weź 2
|TAK
|Alpejskie Mleczko
|Drugi produkt -100%
|8,99 zł / szt. (przy 2 szt.)
|TAK
|Makrela Nixe
|Drugi produkt -100%
|2,49 zł / szt. (przy 2 szt.)
|TAK
Równolegle swoją ofensywę prowadzi Biedronka, która od poniedziałku również uruchamia akcje „6+6 gratis” oraz promocje na ryby w puszce. Walka dyskontów na początku 2026 roku wyraźnie przybiera na sile.
