Lidl rozdaje drugi produkt za darmo. Promocja rusza 5 listopada, ale trzeba spełnić jeden warunek
Lidl przygotował promocję na popularne kapsułki do zmywarki Fairy. Od czwartku, 5 listopada, klienci będą mogli skorzystać z akcji „1+1 gratis”, czyli otrzymać drugie opakowanie bez dodatkowej opłaty. Przy dwóch produktach o cenie 49,99 zł za sztukę oszczędność wyniesie niemal 50 zł. Jest jednak ważny warunek: przed zakupami trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
Lidl rusza z promocją „1+1 gratis”. Drugi produkt za darmo
Od czwartku, 5 listopada 2026 roku, w sklepach Lidl rozpocznie się promocja na kapsułki do zmywarki marki Fairy.
Sieć przygotowała akcję „1+1 gratis”, która pozwala otrzymać dwa opakowania w cenie jednego.
Promocją objęto wybrane warianty kapsułek Fairy Platinum Plus, Platinum Plus Miracle oraz Platinum Anti-Dull.
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 49,99 zł.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań w tej samej cenie klient zapłaci łącznie 49,99 zł zamiast 99,98 zł.
To oszczędność wynosząca dokładnie 49,99 zł.
Można mieszać produkty. Nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań
Jedną z najważniejszych informacji w gazetce Lidla jest możliwość dowolnego mieszania produktów objętych promocją.
Sieć wyraźnie zaznacza: „Miksuj dowolnie”.
Oznacza to, że klient nie musi kupować dwóch takich samych wariantów kapsułek.
W ofercie znalazły się:
- Fairy Platinum Plus Miracle – 20 kapsułek.
- Fairy Platinum Plus – 25 kapsułek.
- Fairy Platinum – 28 kapsułek.
Można więc wybrać dwa różne rodzaje kapsułek, dostosowując zakup do własnych potrzeb.
Przy dwóch opakowaniach po 49,99 zł średni koszt jednego wyniesie około 25 zł.
Jest ważny warunek. Bez aplikacji nie skorzystasz z promocji
Choć oferta wygląda atrakcyjnie, nie wszyscy klienci otrzymają drugie opakowanie gratis automatycznie.
Warunkiem skorzystania z promocji jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Przed podejściem do kasy należy uruchomić aplikację, znaleźć kupon dotyczący kapsułek Fairy i go aktywować.
Następnie trzeba zeskanować kartę Lidl Plus podczas zakupów.
Bez aktywnego kuponu rabat może nie zostać naliczony.
Warto więc sprawdzić aplikację jeszcze przed włożeniem produktów do koszyka.
Lidl wprowadził limit. Promocja tylko przez trzy dni
Oferta nie będzie obowiązywać przez cały tydzień.
Zgodnie z gazetką promocyjną akcja rozpocznie się w czwartek, 5 listopada, i potrwa do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Sieć wprowadziła również ograniczenie zakupowe.
Limit wynosi 2 opakowania gratis na kupon.
Oznacza to, że przy zakupie czterech kwalifikujących się opakowań można otrzymać maksymalnie dwa gratis, zgodnie z warunkami akcji.
Promocja dotyczy wskazanych wariantów kapsułek Fairy i obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Ile naprawdę można zaoszczędzić?
Przy zakupie dwóch opakowań kapsułek w cenie 49,99 zł za sztukę rachunek wygląda następująco:
|Zakupy
|Cena
|Pierwsze opakowanie Fairy
|49,99 zł
|Drugie opakowanie Fairy
|0 zł
|Łącznie do zapłaty
|49,99 zł
|Oszczędność względem cen poza promocją
|49,99 zł
Jeżeli klient wykorzysta maksymalny limit i kupi cztery opakowania, z których dwa otrzyma gratis, łączny koszt wyniesie 99,98 zł zamiast 199,96 zł.
W takim przypadku oszczędność sięgnie 99,98 zł.
Warto jednak pamiętać, że promocja dotyczy konkretnych produktów, a nie wszystkich kapsułek do zmywarek dostępnych w sklepie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie korzystasz ze zmywarki, promocja Lidla może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Najważniejsze jest jednak sprawdzenie trzech rzeczy przed zakupami:
- Czy wybrane opakowania Fairy są objęte akcją.
- Czy kupon „1+1 gratis” został aktywowany w aplikacji Lidl Plus.
- Czy zakup zostanie dokonany między 5 a 7 listopada.
Przy zakupie dwóch opakowań za 49,99 zł każde można zaoszczędzić niemal 50 zł.
To jedna z tych ofert, w których warto zwrócić uwagę nie tylko na duży napis „gratis”, ale również na warunki zapisane drobnym drukiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.