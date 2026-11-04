Lidl obniża ceny nawet o 43 proc. Od czwartku mięso i wędliny za 8,99 zł. Klienci mają tylko 3 dni

4 listopada 2026 18:53 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Lidl przygotował kolejną serię dużych obniżek cen. Od czwartku, 5 listopada, w sklepach będzie można kupić mięso i wędliny nawet o 43 proc. taniej. Wśród przecenionych produktów znalazły się szynka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram, cała kaczka w tej samej cenie oraz schab wędzony za 8,99 zł za opakowanie. Promocje potrwają tylko do soboty, 7 listopada, a część ofert objęto dodatkowymi warunkami.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl rusza z dużymi obniżkami. Cztery produkty znacznie taniej

W czwartek, 5 listopada 2026 roku, w sklepach Lidl rozpoczyna się nowa akcja promocyjna obejmująca popularne produkty mięsne.

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Sieć obniżyła ceny nawet o 43 procent. W ofercie znalazły się zarówno świeże mięsa do przygotowania obiadu, jak i wędliny na kanapki.

Promocja może zainteresować szczególnie osoby planujące większe zakupy na weekend.

Największy procentowy rabat dotyczy schabu wędzonego marki Pikok. Jego cena spadnie z 15,99 zł do 8,99 zł.

Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły, ponieważ w przypadku szynki wieprzowej konieczne jest skorzystanie z aplikacji Lidl Plus.

Szynka wieprzowa za 9,99 zł. Cena niższa o 35 procent

Jedną z głównych ofert jest świeża szynka wieprzowa bez kości marki Rzeźnik w opakowaniu XXL.

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Regularna cena promocyjnego produktu wynosi 15,49 zł za kilogram, natomiast od czwartku będzie można kupić go za 9,99 zł za kilogram.

Oznacza to obniżkę o 35 procent.

Aby skorzystać z tej ceny, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.

Sieć wprowadziła również limit wynoszący 5 kilogramów na kupon.

To oferta szczególnie atrakcyjna dla osób przygotowujących pieczenie, gulasze lub domowe obiady na kilka dni.

Schab wędzony przeceniony o 43 procent. Opakowanie za 8,99 zł

Jeszcze większa obniżka obejmuje schab wędzony wiśnią marki Pikok.

Produkt sprzedawany jest w opakowaniu XXL o masie 400 gramów.

Przed promocją kosztował 15,99 zł, a od 5 listopada jego cena wyniesie 8,99 zł.

To aż 7 zł oszczędności na jednym opakowaniu.

W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi 22,48 zł.

Lidl informuje, że limit zakupu wynosi 6 opakowań na paragon.

Promocja nie wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus, zgodnie z warunkami przedstawionymi w gazetce.

Cała kaczka za 9,99 zł za kilogram. Obniżka o 41 procent

Kolejną propozycją jest cała kaczka z tuszką marki Rzeźnik.

Cena została obniżona z 16,99 zł do 9,99 zł za kilogram.

Oznacza to rabat w wysokości 41 procent.

Przykładowo za kaczkę ważącą 2 kilogramy zapłacimy około 19,98 zł.

Przed obniżką taka sama ilość mięsa kosztowałaby 33,98 zł.

Oszczędność wynosi więc 14 zł przy zakupie dwukilogramowej tuszki.

Sieć wprowadziła limit 9 kilogramów na paragon.

Kiełbasa śląska XXL aż 40 procent taniej

Wśród przecenionych produktów znalazła się również kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure.

Opakowanie XXL waży 800 gramów.

Cena przed obniżką wynosiła 29,99 zł, natomiast w promocji produkt kosztuje 17,99 zł.

To 12 zł mniej na opakowaniu, czyli rabat wynoszący 40 procent.

W przeliczeniu na kilogram cena promocyjna wynosi około 22,49 zł.

Lidl ograniczył zakup do 6 opakowań na paragon.

Wszystkie promocje w jednym miejscu

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Szynka wieprzowa bez kości XXL, 1 kg 9,99 zł −35%
Schab wędzony wiśnią Pikok, 400 g 8,99 zł −43%
Kaczka, cała tuszka, 1 kg 9,99 zł −41%
Kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure, 800 g 17,99 zł −40%

Wszystkie wymienione oferty obowiązują od czwartku 5 listopada do soboty 7 listopada 2026 roku.

Ceny dotyczą produktów i gramatur wskazanych w gazetce. Dostępność towaru zależy od zapasów poszczególnych sklepów.

Uwaga na limity i aplikację Lidl Plus

Przed wybraniem się na zakupy warto zapamiętać kilka zasad.

W przypadku szynki wieprzowej cena 9,99 zł za kilogram wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus. Bez niego przy kasie może zostać naliczona inna cena.

Pozostałe trzy promocje przedstawione w gazetce mają limity na paragon:

  • Schab wędzony – 6 opakowań.
  • Kaczka – 9 kilogramów.
  • Kiełbasa śląska – 6 opakowań.

Ograniczenia mają znaczenie zwłaszcza dla klientów planujących większe zakupy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz zakupy mięsne na najbliższy weekend, warto porównać ceny i przygotować listę potrzebnych produktów.

Największa procentowa obniżka dotyczy schabu wędzonego, ale pod względem ceny za kilogram uwagę przyciągają również szynka wieprzowa i kaczka.

Oba te produkty można kupić za 9,99 zł za kilogram.

Promocja trwa tylko trzy dni, dlatego w sobotę, 7 listopada, będzie ostatnia możliwość skorzystania z przedstawionych cen, o ile produkty pozostaną dostępne.

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