Lidl obniża ceny nawet o 43 proc. Od czwartku mięso i wędliny za 8,99 zł. Klienci mają tylko 3 dni
Lidl przygotował kolejną serię dużych obniżek cen. Od czwartku, 5 listopada, w sklepach będzie można kupić mięso i wędliny nawet o 43 proc. taniej. Wśród przecenionych produktów znalazły się szynka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram, cała kaczka w tej samej cenie oraz schab wędzony za 8,99 zł za opakowanie. Promocje potrwają tylko do soboty, 7 listopada, a część ofert objęto dodatkowymi warunkami.
Lidl rusza z dużymi obniżkami. Cztery produkty znacznie taniej
W czwartek, 5 listopada 2026 roku, w sklepach Lidl rozpoczyna się nowa akcja promocyjna obejmująca popularne produkty mięsne.
Sieć obniżyła ceny nawet o 43 procent. W ofercie znalazły się zarówno świeże mięsa do przygotowania obiadu, jak i wędliny na kanapki.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby planujące większe zakupy na weekend.
Największy procentowy rabat dotyczy schabu wędzonego marki Pikok. Jego cena spadnie z 15,99 zł do 8,99 zł.
Warto jednak zwrócić uwagę na szczegóły, ponieważ w przypadku szynki wieprzowej konieczne jest skorzystanie z aplikacji Lidl Plus.
Szynka wieprzowa za 9,99 zł. Cena niższa o 35 procent
Jedną z głównych ofert jest świeża szynka wieprzowa bez kości marki Rzeźnik w opakowaniu XXL.
Regularna cena promocyjnego produktu wynosi 15,49 zł za kilogram, natomiast od czwartku będzie można kupić go za 9,99 zł za kilogram.
Oznacza to obniżkę o 35 procent.
Aby skorzystać z tej ceny, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować aplikację przy kasie.
Sieć wprowadziła również limit wynoszący 5 kilogramów na kupon.
To oferta szczególnie atrakcyjna dla osób przygotowujących pieczenie, gulasze lub domowe obiady na kilka dni.
Schab wędzony przeceniony o 43 procent. Opakowanie za 8,99 zł
Jeszcze większa obniżka obejmuje schab wędzony wiśnią marki Pikok.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniu XXL o masie 400 gramów.
Przed promocją kosztował 15,99 zł, a od 5 listopada jego cena wyniesie 8,99 zł.
To aż 7 zł oszczędności na jednym opakowaniu.
W przeliczeniu na kilogram promocyjna cena wynosi 22,48 zł.
Lidl informuje, że limit zakupu wynosi 6 opakowań na paragon.
Promocja nie wymaga aktywowania kuponu Lidl Plus, zgodnie z warunkami przedstawionymi w gazetce.
Cała kaczka za 9,99 zł za kilogram. Obniżka o 41 procent
Kolejną propozycją jest cała kaczka z tuszką marki Rzeźnik.
Cena została obniżona z 16,99 zł do 9,99 zł za kilogram.
Oznacza to rabat w wysokości 41 procent.
Przykładowo za kaczkę ważącą 2 kilogramy zapłacimy około 19,98 zł.
Przed obniżką taka sama ilość mięsa kosztowałaby 33,98 zł.
Oszczędność wynosi więc 14 zł przy zakupie dwukilogramowej tuszki.
Sieć wprowadziła limit 9 kilogramów na paragon.
Kiełbasa śląska XXL aż 40 procent taniej
Wśród przecenionych produktów znalazła się również kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure.
Opakowanie XXL waży 800 gramów.
Cena przed obniżką wynosiła 29,99 zł, natomiast w promocji produkt kosztuje 17,99 zł.
To 12 zł mniej na opakowaniu, czyli rabat wynoszący 40 procent.
W przeliczeniu na kilogram cena promocyjna wynosi około 22,49 zł.
Lidl ograniczył zakup do 6 opakowań na paragon.
Wszystkie promocje w jednym miejscu
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Szynka wieprzowa bez kości XXL, 1 kg
|9,99 zł
|−35%
|Schab wędzony wiśnią Pikok, 400 g
|8,99 zł
|−43%
|Kaczka, cała tuszka, 1 kg
|9,99 zł
|−41%
|Kiełbasa śląska z szynki Pikok Pure, 800 g
|17,99 zł
|−40%
Wszystkie wymienione oferty obowiązują od czwartku 5 listopada do soboty 7 listopada 2026 roku.
Ceny dotyczą produktów i gramatur wskazanych w gazetce. Dostępność towaru zależy od zapasów poszczególnych sklepów.
Uwaga na limity i aplikację Lidl Plus
Przed wybraniem się na zakupy warto zapamiętać kilka zasad.
W przypadku szynki wieprzowej cena 9,99 zł za kilogram wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus. Bez niego przy kasie może zostać naliczona inna cena.
Pozostałe trzy promocje przedstawione w gazetce mają limity na paragon:
- Schab wędzony – 6 opakowań.
- Kaczka – 9 kilogramów.
- Kiełbasa śląska – 6 opakowań.
Ograniczenia mają znaczenie zwłaszcza dla klientów planujących większe zakupy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy mięsne na najbliższy weekend, warto porównać ceny i przygotować listę potrzebnych produktów.
Największa procentowa obniżka dotyczy schabu wędzonego, ale pod względem ceny za kilogram uwagę przyciągają również szynka wieprzowa i kaczka.
Oba te produkty można kupić za 9,99 zł za kilogram.
Promocja trwa tylko trzy dni, dlatego w sobotę, 7 listopada, będzie ostatnia możliwość skorzystania z przedstawionych cen, o ile produkty pozostaną dostępne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.