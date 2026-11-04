Biedronka daje klientom 30 zł. Promocja tylko 5 listopada, ale jest ważny warunek
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować miliony klientów. Już 5 listopada osoby robiące zakupy za minimum 99 zł będą mogły otrzymać voucher o wartości 30 zł. Pieniądze będzie można wykorzystać podczas kolejnych zakupów, ale tylko w określonym terminie. Sieć wprowadziła również minimalną kwotę drugiego paragonu.
Biedronka daje 30 zł na kolejne zakupy. Promocja tylko 5 listopada
W czwartek, 5 listopada 2026 roku, w sklepach Biedronka rusza jednodniowa akcja promocyjna.
Zasady na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo atrakcyjnie. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 99 zł, aby otrzymać voucher o wartości 30 zł.
To propozycja skierowana przede wszystkim do klientów planujących większe zakupy spożywcze.
Promocja obowiązuje tylko 5 listopada, dlatego osoby zainteresowane otrzymaniem vouchera muszą pamiętać o terminie.
Co ważne, bon nie oznacza natychmiastowego obniżenia rachunku o 30 zł. Można go wykorzystać dopiero przy następnych zakupach.
Jest haczyk. Voucher wykorzystasz tylko jednego dnia
Najważniejszy warunek dotyczy terminu realizacji otrzymanego vouchera.
Z informacji przedstawionych przez Biedronkę wynika, że bon o wartości 30 zł można wykorzystać wyłącznie w sobotę, 7 listopada 2026 roku.
Oznacza to, że klient musi odwiedzić sklep co najmniej dwukrotnie, jeżeli chce skorzystać z całej promocji.
Pierwsze zakupy należy zrobić w czwartek, 5 listopada, a kolejne w sobotę, 7 listopada.
Osoby, które nie wykorzystają vouchera w wyznaczonym terminie, mogą stracić możliwość skorzystania z rabatu.
Dlatego przed zakupami warto upewnić się, że będzie można wrócić do sklepu w sobotę.
Drugie zakupy za minimum 299 zł. Dopiero wtedy wykorzystasz 30 zł
To nie koniec warunków.
Biedronka zastrzegła, że voucher można zrealizować przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł.
Oznacza to, że otrzymane 30 zł nie będzie można wykorzystać na drobne zakupy za kilkadziesiąt złotych.
Przykładowo:
- 5 listopada: robisz zakupy za 99 zł i otrzymujesz voucher na 30 zł.
- 7 listopada: kompletujesz zakupy za minimum 299 zł.
- Przy kasie: wykorzystujesz voucher o wartości 30 zł, zgodnie z zasadami akcji.
Przy zakupach o wartości dokładnie 299 zł rabat 30 zł odpowiada około 10 procentom wartości koszyka.
Nie jest to jednak 30 zł gotówki wypłacanej klientowi ani bon, który można wykorzystać na dowolne zakupy bez ograniczeń.
Jeden voucher na transakcję. Biedronka wprowadziła limit
Sieć informuje również o ograniczeniu liczby voucherów.
W ramach jednej transakcji można otrzymać jeden voucher.
To istotne dla osób, które planują bardzo duże zakupy i liczą na kilka bonów jednocześnie.
Zrobienie zakupów za 198 zł lub 297 zł na jednym paragonie nie oznacza automatycznie otrzymania dwóch lub trzech voucherów.
W komunikacie promocyjnym Biedronka wskazuje limit jednego vouchera na transakcję.
Szczegółowe warunki dotyczące produktów objętych akcją i ewentualnych wyłączeń należy sprawdzić w regulaminie promocji.
Czy promocja rzeczywiście się opłaca?
Wszystko zależy od tego, jakie zakupy planuje klient.
Jeżeli ktoś i tak zamierza zrobić większe zakupy spożywcze w czwartek i sobotę, dodatkowe 30 zł rabatu może być korzystne.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy zakupy są robione wyłącznie po to, aby otrzymać voucher.
W takim przypadku trzeba pamiętać, że możliwość wykorzystania bonu wiąże się z koniecznością zrobienia kolejnych zakupów za minimum 299 zł.
Łączna wartość zakupów potrzebnych do spełnienia obu progów wynosi zatem co najmniej 398 zł przed uwzględnieniem rabatu.
Po wykorzystaniu vouchera o wartości 30 zł łączny wydatek wyniósłby 368 zł, przy założeniu, że oba koszyki spełniają wszystkie warunki promocji.
Warto więc wcześniej przygotować listę potrzebnych produktów i unikać kupowania rzeczy wyłącznie po to, aby osiągnąć wymagany próg.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce w najbliższych dniach, zwróć uwagę na trzy daty i kwoty:
5 listopada – zakupy za minimum 99 zł.
7 listopada – wykorzystanie vouchera o wartości 30 zł.
299 zł – minimalna wartość kolejnych zakupów potrzebna do realizacji bonu.
Promocja może być atrakcyjna szczególnie dla rodzin, które regularnie robią duże zakupy spożywcze.
Najważniejsze jest jednak zachowanie vouchera i wykorzystanie go w odpowiednim terminie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.