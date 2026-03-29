Lidl szaleje od poniedziałku. Gigantyczne promocje przed świętami

30 marca 2026 00:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 30 marca, Lidl rusza z dużą akcją promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów przed Wielkanocą. Sieć wyraźnie stawia na produkty, które trafiają na świąteczne stoły, a obniżki sięgają nawet kilkudziesięciu procent.

Już na pierwszy rzut oka widać, że to jedna z najmocniejszych ofert ostatnich tygodni.

Mięso i wędliny w wyraźnie niższych cenach

W promocji znalazły się produkty, które są podstawą wielkanocnych zakupów. Klienci mogą liczyć na duże obniżki na białą kiełbasę, szynki czy boczek.

Przykładowo:
biała kiełbasa nawet za 3,99 zł przy spełnieniu warunków promocji
szynka w znacznie niższej cenie z rabatem kilkunastu złotych
świeże mięso przecenione nawet o ponad 50 procent

To oferta, która jasno pokazuje, że Lidl chce przyciągnąć osoby planujące większe, świąteczne zakupy.

Nabiał i podstawowe produkty jeszcze taniej

Nie zabrakło też promocji na produkty codziennego użytku. Szczególnie mocno przeceniono nabiał.

W ofercie pojawiają się:
mleko nawet za 0,99 zł przy większym zakupie
masło w cenie około 1,99 zł przy spełnieniu warunków
sery i twarogi w promocjach typu 2+1 gratis

To ceny, które mogą skłonić klientów do robienia zapasów na kilka dni.

Ryby i dodatki na świąteczny stół

Lidl nie zapomniał także o produktach, które pojawiają się na wielkanocnym stole.

W promocji znalazły się:
łosoś w wyraźnie niższej cenie
śledzie z rabatem sięgającym 50 procent
różne dodatki i przetwory

To segment, który zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem przed świętami.

Jak działają promocje

W wielu przypadkach konieczne jest skorzystanie z aplikacji Lidl Plus lub zakup kilku sztuk danego produktu. To standardowa strategia sieci, która zachęca do większych zakupów.

Część ofert ma także limity dzienne, co oznacza, że najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko znikać z półek.

Ta akcja jasno pokazuje, że sieci handlowe zaczęły intensywną walkę o klientów przed Wielkanocą.

Dla kupujących oznacza to:
możliwość realnych oszczędności
okazję do zrobienia większych zakupów taniej
konieczność szybkiej reakcji, bo najlepsze promocje szybko się kończą

Lidl przygotował ofertę, która może mocno namieszać na rynku przedświątecznych zakupów. Niskie ceny na mięso, nabiał i produkty podstawowe sprawiają, że wiele osób zdecyduje się zrobić większe zapasy już na początku tygodnia.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl