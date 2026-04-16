Lidl wydaje komunikat dla wszystkich klientów: „Przepraszamy”

16 kwietnia 2026 20:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To sytuacja, którą wielu z nas zna aż za dobrze. Widzimy promocję w gazetce, planujemy zakupy… a na miejscu czeka kartka. Tak właśnie było w jednym z Lidlów. Na drzwiach sklepu pojawił się komunikat, który nie pozostawia wątpliwości.

Fot. Warszawa w Pigułce

Produkt z gazetki, którego nie kupisz

Na miejscu zauważyliśmy ogłoszenie skierowane do klientów:

„Patelnia aluminiowa do naleśników nie będzie dostępna w sprzedaży”.

To właśnie ten produkt był wcześniej promowany w gazetce obowiązującej od 13 kwietnia 2026 roku.

Problem? Klienci przyszli po konkretną okazję… i jej nie było.

Dlaczego zabrakło produktu?

Sieć nie podaje szczegółowego powodu w komunikacie. Wiadomo jednak, że takie sytuacje zdarzają się w handlu coraz częściej.

Produkty z gazetek promocyjnych często:

są dostępne w ograniczonej liczbie,

sprzedają się w pierwszych godzinach,

albo nie docierają do wszystkich sklepów.

Jak pokazują aktualne gazetki Lidla, oferta zmienia się dynamicznie i obowiązuje tylko w określonych dniach oraz do wyczerpania zapasów.

To nie pierwszy taki przypadek

My widzimy, że podobne sytuacje powtarzają się regularnie. Promocje przyciągają tłumy, a najbardziej atrakcyjne produkty znikają błyskawicznie.

W przypadku sprzętu kuchennego, jak patelnie, zainteresowanie jest szczególnie duże. To jedne z najczęściej kupowanych produktów w ofertach sieci handlowych.

Warszawa i inne miasta. Klienci reagują podobnie

Takie komunikaty widzimy nie tylko w jednym miejscu. Dotyczą sklepów w całej Polsce, także w Warszawie.

Scenariusz jest zawsze podobny: promocja trafia do gazetki, klienci ruszają na zakupy, a potem pojawia się informacja o braku towaru.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujemy zakupy w Lidlu na podstawie gazetki, warto pamiętać o kilku rzeczach:

najlepsze promocje znikają nawet w dniu startu,

warto przyjść rano lub pierwszego dnia oferty,

nie każdy produkt trafi do każdego sklepu.

W praktyce oznacza to jedno: jeśli coś jest naprawdę atrakcyjne, nie warto odkładać zakupu na później.

Bo jak pokazuje ten przypadek, nawet oficjalnie zapowiedziany produkt może… w ogóle nie trafić na półki.

