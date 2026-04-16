Lidl wydaje komunikat dla wszystkich klientów: „Przepraszamy”
To sytuacja, którą wielu z nas zna aż za dobrze. Widzimy promocję w gazetce, planujemy zakupy… a na miejscu czeka kartka. Tak właśnie było w jednym z Lidlów. Na drzwiach sklepu pojawił się komunikat, który nie pozostawia wątpliwości.
Produkt z gazetki, którego nie kupisz
Na miejscu zauważyliśmy ogłoszenie skierowane do klientów:
„Patelnia aluminiowa do naleśników nie będzie dostępna w sprzedaży”.
To właśnie ten produkt był wcześniej promowany w gazetce obowiązującej od 13 kwietnia 2026 roku.
Problem? Klienci przyszli po konkretną okazję… i jej nie było.
Dlaczego zabrakło produktu?
Sieć nie podaje szczegółowego powodu w komunikacie. Wiadomo jednak, że takie sytuacje zdarzają się w handlu coraz częściej.
Produkty z gazetek promocyjnych często:
są dostępne w ograniczonej liczbie,
sprzedają się w pierwszych godzinach,
albo nie docierają do wszystkich sklepów.
Jak pokazują aktualne gazetki Lidla, oferta zmienia się dynamicznie i obowiązuje tylko w określonych dniach oraz do wyczerpania zapasów.
To nie pierwszy taki przypadek
My widzimy, że podobne sytuacje powtarzają się regularnie. Promocje przyciągają tłumy, a najbardziej atrakcyjne produkty znikają błyskawicznie.
W przypadku sprzętu kuchennego, jak patelnie, zainteresowanie jest szczególnie duże. To jedne z najczęściej kupowanych produktów w ofertach sieci handlowych.
Warszawa i inne miasta. Klienci reagują podobnie
Takie komunikaty widzimy nie tylko w jednym miejscu. Dotyczą sklepów w całej Polsce, także w Warszawie.
Scenariusz jest zawsze podobny: promocja trafia do gazetki, klienci ruszają na zakupy, a potem pojawia się informacja o braku towaru.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujemy zakupy w Lidlu na podstawie gazetki, warto pamiętać o kilku rzeczach:
najlepsze promocje znikają nawet w dniu startu,
warto przyjść rano lub pierwszego dnia oferty,
nie każdy produkt trafi do każdego sklepu.
W praktyce oznacza to jedno: jeśli coś jest naprawdę atrakcyjne, nie warto odkładać zakupu na później.
Bo jak pokazuje ten przypadek, nawet oficjalnie zapowiedziany produkt może… w ogóle nie trafić na półki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.