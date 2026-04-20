Likwidacja 800+ w zamian 2333 zł dla każdego Polaka. Warszawa podjęła ostateczną decyzję
Każdy Polak powyżej 3. roku życia dostawałby co miesiąc 2333 zł – bez składania wniosku, bez sprawdzania dochodów, bez żadnej biurokracji. Emeryt, student, bezrobotny, milioner – wszyscy równo. Świadczenie miało zastąpić 800 plus, 13. i 14. emeryturę, zasiłki dla bezrobotnych i większość innych wypłat z budżetu. Na początku kwietnia 2026 roku Sejmowa Komisja ds. Petycji jednogłośnie odrzuciła projekt. Pomysł przepadł, zanim w ogóle doczekał się poważnej debaty. Za nim stała liczba, której nikt w Sejmie nie był w stanie przełknąć.
Skąd się wzięło 2333 zł i dlaczego akurat tyle
Petycja trafiła do Sejmu w połowie 2025 roku. Jej autor zaproponował kwotę równą dokładnie połowie minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w 2026 roku – stąd 2333 zł. Nie chodziło o przelew socjalny w stylu 800 plus, czyli świadczenie adresowane do konkretnej grupy. Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to zupełnie inna filozofia: pieniądze trafiają do każdego, z góry, bez pytania o potrzeby. Zamożna rodzina w Wilanowie i samotna matka z Pragi dostają tyle samo.
Pilotaż miał objąć województwo śląskie – nie przypadkowo. Region od lat mierzy się z konsekwencjami zamykania kopalni i transformacji energetycznej, a autorzy petycji uznali go za idealne laboratorium społeczne. Program miał trwać 20 lat. Gdyby wdrożono go w pełnej skali ogólnokrajowej, Polska stałaby się pierwszym na świecie krajem z działającym, powszechnym bezwarunkowym dochodem podstawowym. Żaden kraj do tej pory nie odważył się na taki krok – wszystkie dotychczasowe programy były eksperymentami na małą skalę.
480 miliardów rocznie. Tyle kosztowałoby finansowanie BDP
Ministerstwo Finansów obliczyło koszty już jesienią 2025 roku, odpowiadając na interpelację poselską. Wiceminister finansów Jurand Drop podał konkretną liczbę: BDP w wysokości 1300 zł miesięcznie dla każdego dorosłego Polaka kosztowałby ok. 40 mld zł miesięcznie – rocznie blisko 480 mld zł. Taka kwota stanowiłaby ok. 75 proc. zaplanowanych dochodów budżetu państwa i ponad 12 proc. PKB.
Żeby to unaocznić: łączny koszt wszystkich pieniężnych świadczeń socjalnych w Polsce – 800 plus, zasiłki, świadczenia rodzinne – to niespełna 200 mld zł rocznie. BDP kosztowałby ponad 2 razy więcej. Drop podkreślił też, że taki wydatek musiałby pociągnąć za sobą likwidację istniejących form wsparcia: „wdrożenie takiego wsparcia wiązałoby się prawdopodobnie z rezygnacją z innych, obecnie obowiązujących świadczeń społecznych” – wymienił świadczenia rodzinne, 13. i 14. emeryturę oraz zasiłki z systemu pomocy społecznej.
Wersja pełna, czyli 2333 zł dla każdego Polaka od 3. roku życia, byłaby jeszcze droższa. Według szacunków przytaczanych przez Sejmowe Biuro Ekspertyz już wariant z 1200 zł dla dorosłych i 600 zł dla dzieci kosztowałby ok. 376 mld zł rocznie. Biuro Ekspertyz oceniło, że wprowadzenie BDP byłoby „jedną z największych zmian społeczno-gospodarczych od 1989 roku” – i to bez cienia przesady w tym sformułowaniu.
Co straciłbyś w zamian za 2333 zł – lista świadczeń do likwidacji
Wiele osób słyszących o BDP po raz pierwszy wyobraża sobie, że to premia do obecnych świadczeń. To nieporozumienie. Logika BDP jest odwrotna: jedno duże świadczenie dla wszystkich ma zastąpić dziesiątki mniejszych, adresowanych. Z polskiego systemu zniknęłyby: 800 plus (ok. 6,6 mln dzieci w Polsce go pobiera), program Dobry Start (300 zł na wyprawkę szkolną), 13. i 14. emerytura (wypłacana co roku kilkunastu milionom seniorów), zasiłek dla bezrobotnych oraz większość świadczeń z systemu pomocy społecznej.
Dla rodziny z dwójką dzieci mieszkającej w Warszawie rachunek mógłby wyglądać tak: zamiast 800 plus na dwoje dzieci (1600 zł) plus ewentualnych zasiłków rodzina dostawałaby 3 przelewi BDP – dwa dla dzieci (4666 zł) plus własne świadczenia rodziców. Na papierze to więcej. Problem w tym, że za to „więcej” musieliby zapłacić podatnicy – i to kwotą bez precedensu w historii polskich finansów publicznych.
51 procent Polaków popierało pomysł, ale 87 procent nie wiedziało co to BDP
Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego ujawniły paradoks. 51 proc. Polaków popiera ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego. Ale jednocześnie aż 87 proc. nie znało szczegółowych założeń programu przed zadaniem pytania. Kiedy ankietowanym tłumaczono, że BDP wymaga podniesienia podatków lub likwidacji obecnych świadczeń – poparcie gwałtownie topniało. Ludzie popierają abstrakcję, ale nie są gotowi na konkretne koszty i wyrzeczenia.
Podobny schemat pokazał fiński eksperyment z lat 2017-2018 – jak dotąd najbardziej znany pilotaż BDP na świecie. 2000 losowo wybranych bezrobotnych otrzymywało 560 euro miesięcznie bez żadnych warunków. Wyniki: uczestnicy pracowali średnio o 6 dni więcej rocznie niż grupa kontrolna, ich dobrostan psychiczny wyraźnie się poprawił. Brzmi obiecująco – ale program objął 0,04 proc. fińskiej populacji i trwał dwa lata. Skalowanie go na całą Polskę to zupełnie inna rozmowa. Żadne państwo na świecie nie wdrożyło pełnoskalowego BDP – wszystkie eksperymenty były lokalne, czasowe i finansowane oddzielnie, nie z likwidacji istniejących świadczeń.
Co to oznacza dla Ciebie? 800 plus i 13. emerytura zostają, ale system wymaga naprawy
Odrzucenie petycji przez Komisję ds. Petycji to decyzja o charakterze proceduralnym – projekt nie trafi do dalszych prac legislacyjnych. 800 plus nie jest zagrożone. 13. i 14. emerytura nie są zagrożone. Zasiłki dla bezrobotnych nie są zagrożone. To ważne, bo tytuły części artykułów w sieci sugerują coś odwrotnego – tymczasem odrzucenie petycji o BDP oznacza dokładnie to, że obecny system świadczeń pozostaje nienaruszony.
Jeśli jesteś rodzicem w Warszawie pobierającym 800 plus – nic się nie zmienia. Jeśli jesteś seniorem czekającym na 13. emeryturę – nic się nie zmienia. Jeśli jesteś bezrobotnym korzystającym z zasiłku – nic się nie zmienia. Komisja zamknęła ten konkretny pomysł, ale nie zamknęła dyskusji o reformie systemu świadczeń – ta wróci, bo presja demograficzna i zmiany na rynku pracy (automatyzacja, AI, znikanie zawodów) będą ją wymuszać.
Jedyne, co warto zapamiętać z tej całej historii: jeśli kiedykolwiek znowu usłyszysz o „darmowych pieniądzach dla każdego” – zapytaj, co w zamian zostanie zlikwidowane. W finansach publicznych nie ma darmowych lunchów. Koszt BDP w pełnej wersji równa się trzem czwartym całego budżetu państwa. To nie jest kwestia woli politycznej – to matematyka, której żaden rząd nie przeskoczy bez drastycznych cięć albo równie drastycznych podwyżek podatków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.