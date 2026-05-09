Likwidacja całodobowych oddziałów w szpitalach? Wiemy, ile placówek chce zamykać oddziały całodobowe
Lokalizacja i liczba wniosków
Wnioski o likwidację lub zawieszenie działalności oddziałów całodobowych wpłynęły do funduszu z kilku regionów. Najwięcej sygnałów odnotowano w województwie mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim. Według danych NFZ, wnioski dotyczą głównie oddziałów chirurgii ogólnej, ginekologii oraz pediatrii.
W województwie lubelskim trzy szpitale powiatowe złożyły dokumenty dotyczące przekształcenia oddziałów w miejsca udzielania świadczeń w trybie dziennym. W województwie opolskim jedna placówka zgłosiła zamiar zaprzestania udzielania świadczeń całodobowych na oddziale chorób wewnętrznych.
Przyczyny zmian w placówkach
Przedstawiciele szpitali wskazują na problemy kadrowe jako główny powód podejmowanych decyzji. Brak lekarzy specjalistów uniemożliwia konstruowanie grafików dyżurowych, co zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Drugim czynnikiem są koszty utrzymania oddziałów, które nie wykazują odpowiedniego poziomu obłożenia łóżek.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zmiany te wpisują się w koncepcję profilowania szpitali. Celem jest koncentracja specjalistycznej opieki w dużych ośrodkach przy jednoczesnym rozwoju opieki jednodniowej i ambulatoryjnej w mniejszych placówkach lokalnych.
Procedura NFZ
Każdy wniosek o likwidację oddziału całodobowego jest poddawany analizie pod kątem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego powiatu. NFZ sprawdza, czy okoliczne szpitale są w stanie przejąć pacjentów bez wydłużenia czasu oczekiwania na pomoc medyczną. Decyzje o wyrażeniu zgody na zmiany będą zapadać po zakończeniu audytów w poszczególnych oddziałach wojewódzkich.
