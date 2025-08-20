Limit wpłat na konto. Bank nie odpuści. Twoją wpłatę sprawdzi skarbówka
Wpłaty gotówkowe na konta bankowe są pod szczególnym nadzorem. Jeżeli przekroczą równowartość 15 tys. euro, bank ma obowiązek poinformować Krajową Administrację Skarbową. To element systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także sposób na wychwycenie transakcji, które mogą budzić wątpliwości fiskusa.
Kiedy bank musi zgłosić transakcję
Banki raportują każdą wpłatę lub wypłatę gotówkową, która przekroczy równowartość 15 tys. euro (obecnie ponad 65 tys. zł). Zgłoszenie trafia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a następnie do KAS. Nie ma znaczenia, czy transakcja została dokonana jednorazowo, czy w ramach kilku mniejszych operacji, które łącznie przekroczyły próg.
Podejrzane operacje nawet przy mniejszych kwotach
Co istotne, limit 15 tys. euro nie oznacza, że mniejsze kwoty są poza kontrolą. Jeżeli nagle na koncie pojawia się wpłata nietypowa dla danego klienta – np. 30 tys. zł, podczas gdy dotychczasowe wpłaty były dużo mniejsze – bank ma prawo zareagować i zgłosić sprawę. Takie działania wynikają z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Jakie mogą być konsekwencje
Zgłoszenie transakcji nie oznacza automatycznych kłopotów dla klienta. Fiskus nie nakłada od razu kar, ale może zażądać dodatkowych wyjaśnień co do pochodzenia pieniędzy. Brak logicznego wytłumaczenia źródła gotówki może prowadzić do wszczęcia kontroli skarbowej.
Co to oznacza dla czytelnika
- Każda większa wpłata gotówkowa na konto – powyżej 65 tys. zł – zostanie automatycznie odnotowana przez bank i zgłoszona do skarbówki.
- Nawet niższe kwoty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli nie pasują do zwykłej aktywności klienta.
- Warto przechowywać dokumenty potwierdzające źródło środków, np. umowy sprzedaży czy potwierdzenia przelewów, aby w razie kontroli mieć dowód legalności pieniędzy.
- Regularne wpłaty zgodne z profilem klienta nie budzą wątpliwości i nie powinny generować problemów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.