Limitowana kolekcja w Rossmann. Ludzie wykupują jak świeże bułeczki. Smakowita współpraca
W drogeriach może zrobić się naprawdę gorąco. Wszystko przez nową, limitowaną serię od NYX, która już teraz wywołuje ogromne zainteresowanie. Mowa o kolekcji stworzonej we współpracy z M&M’S – i to nie jest zwykły kosmetyk, tylko prawdziwa „niespodzianka w pudełku”.
Na półkach pojawiły się tzw. blindboxy, czyli opakowania, w których nie wiadomo, co dokładnie się trafi. W środku znajduje się matowy balsam do ust, ale jego kolor to już loteria. I właśnie to przyciąga tłumy.
Każde opakowanie kryje jeden z kilku odcieni inspirowanych kultowymi cukierkami M&M’S. Do zdobycia jest kilka wersji, w tym jeden rzadki wariant, na który polują najbardziej zdeterminowani. To trochę jak zbieranie kart czy figurek – kto raz zacznie, często chce mieć komplet.
Kolekcja została zaplanowana jako limitowana. Produkty mają być dostępne tylko przez krótki czas – od 7 do 20 maja, albo do wyczerpania zapasów. A przy takich akcjach to drugie zwykle następuje dużo szybciej.
Cena jednego boxa to około 32,99 zł. Jak na markę NYX i limitowaną edycję, to poziom, który dla wielu osób jest „do przełknięcia”. Zwłaszcza że dochodzi element zabawy i zaskoczenia.
To nie jest zwykły zakup. Tu działa emocja – nie wiesz, co dostaniesz, więc kupujesz kolejny raz. I kolejny. Właśnie dlatego takie produkty potrafią znikać z półek w ekspresowym tempie.
Jeśli ktoś poluje na konkretny kolor, może się zdziwić. Nie ma możliwości wyboru – wszystko zależy od szczęścia. I to jest największy haczyk tej akcji.
Jedno jest pewne: jeśli trend się rozkręci, Rossmanny mogą przeżyć prawdziwe oblężenie.
