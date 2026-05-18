Linie lotnicze podnoszą ceny? Europa odczuwa skutki kryzysu paliwowego
Europejski sektor lotniczy mierzy się z rosnącym kryzysem paliwowym po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie i problemach z dostawami przez Cieśninę Ormuz. Linie lotnicze podnoszą ceny biletów, ograniczają liczbę połączeń i ostrzegają przed trudnym sezonem wakacyjnym. Eksperci alarmują, że jeśli sytuacja się przedłuży, pasażerowie mogą odczuć skutki w postaci droższych podróży i większej liczby odwołanych lotów.
Kryzys paliwowy uderza w linie lotnicze. Wakacyjne loty mogą być droższe i trudniej dostępne
Europa coraz poważniej odczuwa skutki kryzysu paliwowego wywołanego napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Linie lotnicze podnoszą ceny biletów, ograniczają siatki połączeń i ostrzegają przed możliwymi problemami w sezonie wakacyjnym. Komisja Europejska nie wyklucza nawet obowiązkowego dzielenia się paliwem między państwami.
Problemy zaczęły się po blokadzie Cieśniny Ormuz
Kluczowym źródłem problemów stała się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
Po atakach Izraela i USA na Iran doszło do zablokowania Cieśniny Ormuz — jednego z najważniejszych szlaków transportowych dla ropy i paliw lotniczych.
To właśnie przez ten region trafia do Europy ogromna część importowanego paliwa lotniczego.
Efekt był natychmiastowy — ceny paliwa gwałtownie wzrosły, a zapasy zaczęły się kurczyć.
Eksperci alarmują. Zapasy mogą szybko się skończyć
Europejski Bank Centralny ostrzega, że zapasy paliwa lotniczego w Europie mogą zacząć się wyczerpywać już pod koniec maja.
Podobne prognozy przedstawili analitycy Goldman Sachs.
Według ich wyliczeń część europejskich lotnisk może w najbliższych tygodniach odczuć realne problemy z dostępnością paliwa.
Jeśli kryzys potrwa do wakacji, sytuacja może jeszcze bardziej się pogorszyć.
Linie lotnicze reagują podwyżkami i cięciami
Przewoźnicy już teraz próbują ograniczać straty.
Hiszpańska linia Volotea wprowadziła specjalną opłatę paliwową doliczaną do biletów.
Z kolei Air France-KLM zaczęły pobierać dodatkowe opłaty za loty długodystansowe.
Niemiecka Lufthansa ograniczyła liczbę połączeń, a globalni przewoźnicy zmniejszyli liczbę dostępnych miejsc w majowych rozkładach.
Ryanair ostrzega przed upadkami linii
Szef Ryanaira Michael O’Leary przyznał, że jeśli ceny paliwa utrzymają się na obecnym poziomie przez całe lato, część europejskich linii lotniczych może mieć ogromne problemy finansowe.
Niektóre firmy zabezpieczyły wcześniej paliwo po niższych cenach, ale nie wszyscy przewoźnicy mają takie możliwości.
Unia Europejska rozważa wyjątkowe rozwiązania
Komisja Europejska zaczęła analizować możliwość obowiązkowego dzielenia się paliwem lotniczym pomiędzy krajami członkowskimi.
Na razie takie działania mają charakter awaryjny, jednak unijni urzędnicy nie wykluczają bardziej zdecydowanych kroków, jeśli sytuacja będzie się pogarszać.
Co to oznacza dla pasażerów?
Eksperci nie mają wątpliwości — podróżowanie samolotami może stać się droższe i mniej przewidywalne.
W najbliższych miesiącach pasażerowie mogą spodziewać się:
- wyższych cen biletów,
- mniejszej liczby promocji,
- likwidacji części tras,
- większej liczby odwołanych lotów.
Najbardziej zagrożone mogą być mniej rentowne połączenia regionalne oraz loty poza głównym sezonem.
Branża lotnicza nie ma łatwej alternatywy
Choć coraz częściej mówi się o ekologicznych paliwach lotniczych czy samolotach elektrycznych, rozwiązania te nadal nie są powszechnie dostępne.
Obecnie linie lotnicze pozostają w dużym stopniu uzależnione od tradycyjnego paliwa lotniczego.
Dlatego dalszy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie kluczowy dla całego rynku lotniczego w Europie.
Osoby planujące wakacyjne wyjazdy powinny przygotować się na większą niepewność i możliwe zmiany w siatkach połączeń.
Eksperci radzą śledzić komunikaty przewoźników oraz wcześniej rezerwować bilety, ponieważ ceny mogą rosnąć wraz z pogłębianiem się kryzysu paliwowego.
