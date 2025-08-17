List Melanii Trump do Putina ujawniony! Mocny apel w sprawie ukraińskich dzieci
Była pierwsza dama USA Melania Trump napisała list do Władimira Putina, w którym zaapelowała o ochronę dzieci, w tym tysięcy najmłodszych uprowadzonych z Ukrainy. Dokument, ujawniony przez stację Fox News, kończy się symbolicznymi słowami: „Nadszedł czas”.
Melania Trump napisała list do Putina. „Nadszedł czas”
Stacja Fox News ujawniła pełną treść listu, który Melania Trump skierowała do Władimira Putina. Była pierwsza dama USA zaapelowała w nim o ochronę dzieci, w tym także tych, które zostały uprowadzone z Ukrainy. Dokument miał zostać wręczony rosyjskiemu prezydentowi osobiście przez Donalda Trumpa podczas spotkania na Alasce.
Apel o ochronę dzieci
Melania Trump rozpoczęła list od refleksji o „cichych marzeniach” każdego dziecka – o miłości, bezpieczeństwie i możliwościach. Podkreśliła, że dzieci zasługują na „melodyjny śmiech” i życie wolne od strachu. W liście napisała, że tylko Putin może „jednym pociągnięciem pióra” przyczynić się do przywrócenia niewinności najmłodszym. Dokument kończył się symbolicznymi słowami: „Nadszedł czas”.
Według władz w Kijowie Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Wiele z nich jest poddawanych procesowi rusyfikacji i indoktrynacji, a starsze trafiają nawet na szkolenia wojskowe. Sprawa ta stała się jednym z głównych zarzutów wobec Putina – Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w marcu 2023 roku nakaz jego aresztowania właśnie w związku z uprowadzaniem dzieci.
Symboliczny gest
List Melanii Trump to nie tylko apel o ochronę najmłodszych, ale także mocny sygnał polityczny. W obliczu narastającej krytyki wobec działań Kremla w Ukrainie, głos byłej pierwszej damy USA wpisuje się w międzynarodowe apele o zakończenie procederu deportacji.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.