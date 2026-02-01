Lista szybko się wydłuża. Kolejne szkoły zawieszają zajęcia z powodu silnych mrozów
Ekstremalne mrozy w centralnej Polsce wymuszają kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół. Do listy placówek, które zawiesiły zajęcia dydaktyczne w poniedziałek i wtorek, dołączają następne samorządy i dyrekcje szkół. Chodzi zarówno o Warszawę, jak i miejscowości na Mazowszu.
Zajęcia odwołane w Warszawie
W stolicy decyzje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych podjęły między innymi następujące placówki:
Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Chłodnej
Szkoła Podstawowa nr 236 im. Ireny Sendlerowej na Woli
Zespół Szkół nr 79 w Wilanowie
Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
Liceum im. Edwarda Dembowskiego
Liceum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 na Ochocie
Liceum Ogólnokształcące im. Kołłątaja
Liceum im. Milewicza na Woli
Liceum Grota Roweckiego przy ul. Siemieńskiego
Liceum Batalionu Zośka
Liceum Żoliborz Witkacy
I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Felińskiego 15 na Żoliborzu
W wielu przypadkach decyzje dotyczą poniedziałku i wtorku i są uzasadnione prognozami bardzo niskich temperatur w godzinach porannych.
Nowe decyzje. Powiat płoński zawiesza zajęcia
Do listy dołączają również szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński. Zajęcia dydaktyczne nie odbędą się w dniach 2 i 3 lutego w następujących jednostkach:
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku „Płocka”
Zespół Szkół w Raciążu
Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku
Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą
Centrum Kształcenia Zawodowego w Płońsku
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Płońsku
Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jońcu
Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji Wojewody oraz komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także wniosków dyrektorów placówek.
Dlaczego szkoły są zamykane
Powodem zawieszania zajęć są prognozowane silne mrozy, które w niektórych regionach Mazowsza mogą sięgać nawet minus 25 stopni Celsjusza. Kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo uczniów w trakcie porannych dojazdów do szkół, zwłaszcza w przypadku młodzieży dojeżdżającej z odległych miejscowości.
W wielu szkołach budynki są ogrzewane, jednak ryzyko związane z długim przebywaniem na mrozie przesądza o decyzjach dyrektorów i samorządów.
Co to oznacza dla czytelnika
Rodzice i uczniowie powinni sprawdzić, czy ich szkoła znajduje się na liście placówek z zawieszonymi zajęciami. W części szkół mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze lub nauka zdalna. Warto na bieżąco monitorować komunikaty dyrekcji oraz samorządów, ponieważ lista placówek może się jeszcze powiększyć.
Podsumowanie
Fala mrozów paraliżuje funkcjonowanie kolejnych szkół w Warszawie i na Mazowszu. Zajęcia dydaktyczne są zawieszane lokalnie, w oparciu o prognozy pogody i kwestie bezpieczeństwa. Samorządy apelują o śledzenie komunikatów i zachowanie ostrożności.
