Lista zniżek dla seniorów jest wielka! Fryzjer, mechanik i uzdrowiska za pół ceny – sprawdź, jak odebrać!

20 stycznia 2026 15:42 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Wielu seniorów w Polsce nawet nie podejrzewa, jak potężne narzędzia oszczędnościowe trzyma w dłoniach. Okazuje się, że status emeryta to nie tylko wolny czas, ale przede wszystkim przepustka do gigantycznych rabatów, które pozwalają żyć aktywnie bez wydawania fortuny

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Dwa klucze do taniego życia: Legitymacja i Karta Seniora

Nie myl tych dwóch dokumentów! Każdy z nich daje zupełnie inne przywileje:

  1. Legitymacja emeryta-rencisty (ZUS): To Twój „urzędowy bilet” do ulg ustawowych i samorządowych. Od 2023 roku standardem jest nowoczesna mLegitymacja w aplikacji mObywatel, choć plastikową kartę wciąż można dostać na wniosek.

  2. Ogólnopolska Karta Seniora (OKS): To prywatny program Stowarzyszenia MANKO (Głos Seniora) dla osób 60+. Działa u tysięcy partnerów w całym kraju.

    Zobacz również:

Gdzie zaoszczędzisz najwięcej z Ogólnopolską Kartą Seniora?

OKS to prawdziwa „karta rabatowa” na codzienne przyjemności i potrzeby. Jej moc obejmuje:

  • Zdrowie: Tańsza rehabilitacja, konsultacje lekarskie i sprzęt medyczny.

  • Kultura i Relaks: Zniżki na bilety do kin, teatrów i na lokalne eventy.

  • Usługi: Taniej u fryzjera, kosmetyczki, a nawet u mechanika czy w restauracji.

  • Turystyka: Specjalne ceny w uzdrowiskach i hotelach.

Ważne: OKS nie daje darmowych przejazdów komunikacją! To program oparty na dobrowolnych zniżkach firm partnerskich, których listę znajdziesz na stronie glosseniora.pl.

Pieniądze, które zostają w portfelu – ulgi ustawowe 2026

Legitymacja ZUS to potężna broń w walce z kosztami życia. Oto co gwarantuje w 2026 roku:

  • Pociągiem za grosze: Masz prawo do 37% zniżki na dwa przejazdy w roku (liczone jako podróż tam i z powrotem).

  • Komunikacja miejska: Każde miasto ma swoje zasady (często darmowe przejazdy dla osób 65+ lub 70+), ale legitymacja jest niezbędna, by potwierdzić uprawnienia.

  • Abonament RTV za 0 zł: Możesz zostać zwolniony z opłat, jeśli masz 60 lat, prawo do emerytury, a Twoje świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia. Uwaga: trzeba złożyć oświadczenie!

Jak zdobyć te dokumenty?

  • Legitymacja ZUS: Dostajesz ją automatycznie wraz z przyznaniem świadczenia.

  • Karta Seniora: Musisz o nią zawnioskować na stronie glosseniora.pl. Koszt to obecnie 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. Dobra wiadomość: w tzw. Gminach Przyjaznych Seniorom karta wydawana jest całkowicie za darmo!

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl