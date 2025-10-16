Listy z ZUS już w drodze. Wielu Polaków będzie w szoku po ich otwarciu
Miliony emerytów i rencistów w całej Polsce właśnie dostają listy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość korespondencji niesie dobre wiadomości – wyższe świadczenia i wypłaty dodatkowych emerytur. Niestety, nie wszyscy będą mieli powód do radości. Część osób znajdzie w pismach wezwania do oddania nadpłaconych pieniędzy.
Dobre wieści dla większości
ZUS w jednej przesyłce umieścił decyzję o marcowej waloryzacji emerytur i rent oraz o przyznaniu 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co oznacza realny wzrost świadczeń. Do tego doszła „trzynastka” w wysokości 1878,91 zł brutto, w pełnej kwocie dla osób pobierających świadczenia nie wyższe niż 2900 zł brutto.
Przykładowo emeryt z emeryturą 2500 zł brutto otrzyma dodatkowo całą kwotę 1878,91 zł. Ci, którzy mają wyższe świadczenia, dostają trzynastkę pomniejszoną według zasady „złotówka za złotówkę”.
Nowością jest renta wdowia. Do lipca skorzystało z niej już ponad pół miliona osób, a ZUS wypłacił łącznie prawie 190 mln zł. Dzięki temu świadczeniu można pobierać własną emeryturę i część renty po zmarłym małżonku.
Nie dla wszystkich pozytywnie
W części listów zamiast podwyżek znajdą się wezwania do zwrotu świadczeń. Najczęstsze powody to:
-
Przekroczenie limitów dorabiania – od czerwca 2025 roku progi wynoszą: 4764 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia) i 8844 zł (130%). Po ich przekroczeniu świadczenie jest zmniejszane lub zawieszane.
-
Brak zaświadczeń o dochodach – jeśli pracodawca lub zleceniobiorca nie dostarczy dokumentów do końca lutego, może dojść do błędnych wypłat.
-
Zmiana sytuacji życiowej – np. ponowny związek osób pobierających rentę rodzinną albo odzyskanie zdolności do pracy przez rencistę.
W takich przypadkach ZUS żąda zwrotu pieniędzy, a dodatkowo nalicza odsetki.
Co zrobić, gdy przyjdzie list z ZUS?
-
Sprawdź dokładnie wszystkie kwoty i terminy – upewnij się, że decyzje zgadzają się z rzeczywistością.
-
Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty – policz, czy nie przekraczasz progów. Warto na bieżąco monitorować przychody.
-
Korzystaj z PUE ZUS – to najszybszy sposób sprawdzenia historii wypłat i złożenia dokumentów.
-
Masz prawo do odwołania – w ciągu 30 dni możesz zakwestionować decyzję. Pamiętaj jednak, że obowiązek zwrotu świadczeń trzeba wykonać od razu, a ewentualne środki wrócą dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla większości seniorów list z ZUS to potwierdzenie wyższych emerytur i dodatkowych świadczeń. Jednak osoby dorabiające do renty lub emerytury muszą być szczególnie czujne. Brak reakcji na wezwanie do zwrotu może skończyć się odsetkami, a nawet postępowaniem sądowym.
Regularne sprawdzanie swojego konta w PUE ZUS i szybka reakcja na korespondencję to najlepszy sposób, by uniknąć problemów i nieprzyjemnych niespodzianek.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.