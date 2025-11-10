Listy ZUS już w drodze. Miliony Polaków przeżyją szok, gdy zobaczą swoje przyszłe emerytury
Miliony Polaków wkrótce dowiedzą się, ile naprawdę wyniesie ich przyszła emerytura – i dla wielu będzie to gorzka niespodzianka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła właśnie tzw. Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego, które już zyskały w Internecie nazwę „listów grozy”. Dane w nich zawarte pokazują brutalną prawdę o przyszłości finansowej pracujących Polaków.
Tego listu nikt nie chce dostać
ZUS co roku wysyła do ubezpieczonych raport podsumowujący zgromadzone składki i prognozowaną wysokość świadczeń. Choć to rutynowa procedura, w tym roku zapowiada się wyjątkowo burzliwie. W dokumentach, które już zaczynają trafiać do skrzynek Polaków, widnieją kwoty znacznie niższe, niż większość osób się spodziewała.
Eksperci nie mają wątpliwości: to będzie zimny prysznic dla milionów pracujących, zwłaszcza dla tych, którzy dotąd nie interesowali się swoim kontem w ZUS.
– Ludzie dopiero teraz uświadamiają sobie, jak bardzo system emerytalny nie gwarantuje bezpieczeństwa finansowego na starość – tłumaczą ekonomiści.
Emerytura niższa niż pensja minimalna? To możliwe
Zgodnie z wyliczeniami ekspertów, nawet osoby zarabiające średnią krajową nie mogą liczyć na komfortową emeryturę. Przykładowo:
-
mężczyzna w wieku 40 lat z wynagrodzeniem ok. 8700 zł brutto otrzyma w przyszłości ok. 4500 zł brutto miesięcznie,
-
kobieta w tym samym wieku i z tymi samymi zarobkami – zaledwie 3000 zł brutto.
Różnica wynika z krótszego okresu składkowego kobiet oraz dłuższego statystycznie życia. W efekcie ich kapitał emerytalny rozkłada się na więcej miesięcy wypłat.
To oznacza, że wiele kobiet po przejściu na emeryturę może otrzymywać świadczenia niższe niż płaca minimalna.
ZUS ostrzega: zaczynajcie myśleć o starości już teraz
Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, przyznaje, że sytuacja jest alarmująca. – Kto zaczyna myśleć o emeryturze dopiero po czterdziestce, jest już spóźniony. Niskie składki, długie studia, praca na umowach cywilnoprawnych – wszystko to uderzy w wysokość przyszłego świadczenia – podkreśla.
ZUS przypomina, że informacje o stanie konta trafią do wszystkich osób urodzonych po 1948 roku, które jeszcze nie mają przyznanej emerytury. Dane można sprawdzić również na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Dlaczego te listy budzą taki strach?
Waloryzacja składek w tym roku wyniosła 14,41%, co dało pozornie imponujący wzrost łącznej kwoty zgromadzonych środków – aż o 566 miliardów złotych. Jednak mimo tego wzrostu realne prognozy emerytur nie napawają optymizmem.
– Te liczby pokazują, że nawet przy dobrej koniunkturze i wysokiej waloryzacji system nie jest w stanie zapewnić godnych emerytur. To efekt konstrukcji systemu, a nie chwilowych problemów – tłumaczą analitycy.
Co to oznacza dla Ciebie
ZUS nie tylko informuje o stanie konta, ale też pokazuje hipotetyczną wysokość Twojej emerytury, jeśli przejdziesz na nią w ustawowym wieku. Warto się z tymi danymi zapoznać – nawet jeśli mogą być trudne do zaakceptowania.
Eksperci radzą:
-
regularnie sprawdzaj saldo na koncie ZUS,
-
rozważ dodatkowe formy oszczędzania (IKE, IKZE, PPK),
-
nie zwlekaj – każdy rok pracy i każda składka mają znaczenie.
Bo kiedy w skrzynce pojawi się Twój „list grozy”, może być już za późno, by coś zmienić.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.