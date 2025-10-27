Litwa zamyka granicę z Białorusią! Premierka mówi o „ataku hybrydowym”
Litwa zamyka wszystkie przejścia graniczne z Białorusią po serii incydentów z balonami wlatującymi w jej przestrzeń powietrzną. Premierka Inga Ruginienė nazwała to „atakiem hybrydowym” i zapowiedziała współpracę z Polską oraz Łotwą w ramach działań obronnych. Wileńskie lotnisko było już czterokrotnie zamykane, a sytuacja w regionie staje się coraz bardziej napięta.
Litwa ogłosiła zamknięcie wszystkich naziemnych przejść granicznych z Białorusią. Decyzja ma związek z serią incydentów, które – zdaniem litewskich władz – stanowią formę ataku hybrydowego. W ostatnich dniach w przestrzeń powietrzną Litwy wielokrotnie wlatywały balony meteorologiczne z terytorium Białorusi.
Premierka Inga Ruginienė poinformowała, że rząd w Wilnie zdecydował się na „kroki nadzwyczajne” w odpowiedzi na działania sąsiada. – Nasilające się incydenty z wykorzystaniem balonów meteorologicznych, które wlatują w litewską przestrzeń powietrzną z Białorusi, stanowią atak hybrydowy. W reakcji Litwa zamyka na czas nieokreślony naziemne przejścia graniczne z Białorusią – oświadczyła.
Jak dodała, decyzja została podjęta po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Opracowano także plan działań międzyresortowych, który ma na celu zwalczanie tzw. balonów przemytniczych. W realizację planu zaangażowane będą litewskie służby, wojsko, ministerstwa oraz agencje bezpieczeństwa.
Premierka podkreśliła, że działania Litwy są ściśle koordynowane z Polską i Łotwą, które w ostatnich miesiącach również odnotowują niepokojące incydenty przy granicy z Białorusią. – Konsultujemy się i komunikujemy z naszymi sojusznikami. Nie jesteśmy oddzielnym państwem, jesteśmy częścią NATO i Unii Europejskiej – zaznaczyła Ruginienė.
W ciągu ostatniego tygodnia wileńskie lotnisko było czterokrotnie zamykane z powodu wtargnięcia w przestrzeń powietrzną obiektów pochodzących z terytorium Białorusi. Według litewskich służb, balony mogą być wykorzystywane nie tylko do celów wywiadowczych, ale także do testowania reakcji obronnych sąsiednich państw.
Zamknięcie granic z Białorusią oznacza poważne utrudnienia dla transportu i handlu w regionie, zwłaszcza dla kierowców ciężarówek korzystających z przejść w Medininkai i Šalčininkai. Rząd Litwy nie określił, kiedy przeprawy zostaną ponownie otwarte.
Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają uwagę, że sytuacja wpisuje się w szerszy kontekst napięć między Mińskiem a krajami NATO. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Białoruś pozostaje jednym z najbliższych sojuszników Kremla, a granice z Litwą, Polską i Łotwą stały się nowym punktem zapalnym w regionie.
