Lód zatrzymał Warszawę, wprowadzono nadzwyczajne środki
Dramatyczna walka z pogodą na ulicach i torach Warszawy oraz okolic. Warszawski Transport Publiczny ogłosił po północy stan wyższej konieczności. Marznący deszcz i wszechobecna gołoledź doprowadziły do gigantycznych utrudnień w kursowaniu wszystkich środków lokomocji. Sytuacja jest na tyle krytyczna, że urzędnicy zdecydowali się na natychmiastowe wprowadzenie wzajemnego honorowania biletów.
Komunikat, który pojawił się o godzinie 00:22, nie pozostawia złudzeń – aura bezlitośnie uderzyła w system transportowy aglomeracji. Niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym lokalne oblodzenia sieci, wpłynęły na każdą możliwą trakcję. Problemy dotyczą autobusów, tramwajów oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i Kolei Mazowieckich (KM). Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołanymi kursami, a nawet nagłym kierowaniem linii na trasy objazdowe.
Ratunkowa decyzja: Biletowa tarcza dla pasażerów
W odpowiedzi na komunikacyjny chaos podjęto decyzję o uruchomieniu procedur awaryjnych. Od godziny 00:00 w dniu 15 stycznia 2026 roku do odwołania obowiązuje pełne, wzajemne honorowanie biletów.
Pasażerowie mogą korzystać z ułatwień na szeroką skalę:
- Koleje Mazowieckie a ZTM: Bilety KM i ZTM są honorowane wzajemnie w 1. i 2. strefie biletowej.
- Koleje Mazowieckie a PKP Intercity: Na całym obszarze kursowania pociągów KM wprowadzono honorowanie biletów tego przewoźnika w pociągach spółki PKP IC. Wyjątkiem są jedynie pociągi kategorii EIP (Pendolino) oraz wagony z miejscami do leżenia.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak przetrwać podróż?
Jeśli musisz dzisiaj przemieszczać się po Warszawie lub regionie, przygotuj się na trudne warunki. Oto kluczowe wskazówki:
- Nie ufaj rozkładom: W obecnej sytuacji tabliczki przystankowe mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości. Koniecznie zwracaj uwagę na informacje wyświetlane bezpośrednio na pojazdach oraz komunikaty głosowe.
- Korzystaj z elastyczności: Dzięki honorowaniu biletów możesz wsiąść do pociągu innego przewoźnika bez konieczności kupowania nowej wejściówki. Jeśli Twój autobus nie przyjeżdża, sprawdź pociąg KM lub SKM – Twój bilet ZTM jest tam teraz ważny (w strefie 1 i 2).
- Uzbrój się w cierpliwość: Komunikat „do odwołania” sugeruje, że walka ze skutkami gołoledzi może potrwać dłużej. Zaplanuj znacznie większy zapas czasu na dojazd do pracy czy szkoły.
