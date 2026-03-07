Lot ratunkowy po Polaków. Jeszcze dziś wieczorem mają wylądować w Warszawie
Rząd podjął pilne działania w związku z napiętą sytuacją międzynarodową. Na polecenie władz do Rijadu wysłano samolot Polskich Linii Lotniczych LOT, który ma zabrać do kraju obywateli Polski przebywających w Arabii Saudyjskiej.
Maszyna ma wylądować w Warszawie jeszcze dziś późnym wieczorem.
Specjalny lot po Polaków
Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, operacja została zorganizowana na zlecenie polskiego rządu. Samolot Boeing 737 wyruszył do Rijadu, aby zabrać do kraju polskich obywateli, którzy przebywają w regionie.
Decyzja zapadła w związku z napiętą sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie oraz rosnącymi obawami o bezpieczeństwo podróżnych.
Na pokładzie mają znaleźć się Polacy oczekujący na powrót do kraju.
Powrót do Warszawy jeszcze dziś
Według zapowiedzi resortu dyplomacji samolot z polskimi obywatelami ma wylądować w Warszawie w późnych godzinach wieczornych.
To jedna z kilku operacji organizowanych obecnie dla osób przebywających w regionie.
W działania zaangażowane są również instytucje europejskie, które organizują podobne loty dla obywateli innych państw.
W akcji także wojskowe samoloty
Równolegle prowadzone są działania transportowe z udziałem polskiego wojska. Dwa samoloty należące do 1. Bazy Lotnictwa Transportowego wystartowały rano i również kierują się do Rijadu.
Ich zadaniem jest wsparcie operacji powrotu polskich obywateli do kraju.
W działaniach uczestniczą między innymi Ministerstwo Obrony Narodowej oraz inne instytucje państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i logistykę.
Co to oznacza dla Polaków w regionie
Polskie władze podkreślają, że na bieżąco monitorują sytuację w regionie i pozostają w kontakcie z obywatelami przebywającymi na Bliskim Wschodzie.
W razie potrzeby mogą zostać uruchomione kolejne loty powrotne, zarówno przez Polskę, jak i w ramach współpracy z Unią Europejską.
Osoby przebywające w regionie powinny śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kontaktować się z placówkami dyplomatycznymi w przypadku potrzeby pomocy.
