LOT wstrzymuje loty do trzech krajów. Decyzja zapadła natychmiast

2 marca 2026 11:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły zawieszenie połączeń do Tel Awiwu, Dubaju oraz Rijadu. Decyzja została podjęta w związku z aktualną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz zaleceniami Agencji UE ds. bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Przewoźnik podkreśla, że nadrzędnym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pasażerów i załóg.

Loty odwołane do odwołania

Zawieszenie dotyczy rejsów do Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Podobne kroki podjęły także inne europejskie linie lotnicze, które monitorują rozwój wydarzeń i dostosowują siatki połączeń do zmieniającej się sytuacji.

Na ten moment przewoźnik nie wskazał dokładnej daty wznowienia rejsów. Decyzje będą uzależnione od dalszych rekomendacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnicze.

Co z pasażerami

Zobacz również:

LOT informuje, że pozostaje w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane loty. Osoby, których rejsy nie mogą się odbyć, mogą zmienić rezerwację na inne dostępne połączenia.

Przewoźnik deklaruje wsparcie w organizacji alternatywnego powrotu do Warszawy z wykorzystaniem innych tras oraz lokalnych przewoźników, tam gdzie jest to możliwe.

Linia utrzymuje aktywną komunikację z podróżnymi i zachęca do śledzenia bieżących informacji dotyczących zmian w rozkładzie.

Bezpieczeństwo priorytetem

Decyzja wpisuje się w szersze działania branży lotniczej, która reaguje na napiętą sytuację w regionie. Zawieszanie połączeń to standardowa procedura w przypadku wzrostu ryzyka operacyjnego w danej przestrzeni powietrznej.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl