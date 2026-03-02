LOT wstrzymuje loty do trzech krajów. Decyzja zapadła natychmiast
Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły zawieszenie połączeń do Tel Awiwu, Dubaju oraz Rijadu. Decyzja została podjęta w związku z aktualną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu oraz zaleceniami Agencji UE ds. bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.
Przewoźnik podkreśla, że nadrzędnym priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pasażerów i załóg.
Loty odwołane do odwołania
Zawieszenie dotyczy rejsów do Izraela, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Arabii Saudyjskiej. Podobne kroki podjęły także inne europejskie linie lotnicze, które monitorują rozwój wydarzeń i dostosowują siatki połączeń do zmieniającej się sytuacji.
Na ten moment przewoźnik nie wskazał dokładnej daty wznowienia rejsów. Decyzje będą uzależnione od dalszych rekomendacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnicze.
Co z pasażerami
LOT informuje, że pozostaje w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane loty. Osoby, których rejsy nie mogą się odbyć, mogą zmienić rezerwację na inne dostępne połączenia.
Przewoźnik deklaruje wsparcie w organizacji alternatywnego powrotu do Warszawy z wykorzystaniem innych tras oraz lokalnych przewoźników, tam gdzie jest to możliwe.
Bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest dla PLL LOT priorytetem. Dlatego zgodnie z zaleceniami Agencji UE ds. bezpieczeństwa w ruchu lotniczym zdecydowaliśmy o zawieszeniu połączeń do i z Tel Awiwu, Dubaju i Rijadu. Podobnie postąpiły inne europejskie linie lotnicze.
Nasze służby…
— Polskie Linie Lotnicze LOT (@LOTPLAirlines) March 2, 2026
Linia utrzymuje aktywną komunikację z podróżnymi i zachęca do śledzenia bieżących informacji dotyczących zmian w rozkładzie.
Bezpieczeństwo priorytetem
Decyzja wpisuje się w szersze działania branży lotniczej, która reaguje na napiętą sytuację w regionie. Zawieszanie połączeń to standardowa procedura w przypadku wzrostu ryzyka operacyjnego w danej przestrzeni powietrznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.