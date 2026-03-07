LOT wydaje pilny komunikat dla pasażerów. Możliwa zmiana lotów do wielu krajów
Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały ważny komunikat dla pasażerów podróżujących do kilku kluczowych kierunków na świecie. W związku z napiętą sytuacją geopolityczną przewoźnik wprowadza specjalne zasady dla osób posiadających bilety na wybrane trasy.
Niektóre podróże mogą wymagać zmiany planów.
Niepokój wokół sytuacji międzynarodowej
W komunikacie LOT podkreśla, że obecna sytuacja geopolityczna może wpływać na plany podróży pasażerów. Linie lotnicze informują, że na bieżąco monitorują rozwój wydarzeń na świecie i starają się zapewnić podróżnym możliwie największą elastyczność.
Dlatego dla części pasażerów przygotowano możliwość zmiany rezerwacji bez dodatkowych kosztów.
Zmiany dotyczą wielu popularnych kierunków
Specjalne zasady obejmują rejsy realizowane przez LOT do oraz z następujących miast:
Tel Awiw
Dubaj
Rijad
Seul
Tokio
Delhi
Taszkent
Astana
Larnaka
Erywań
Baku
To kierunki znajdujące się w regionach, gdzie sytuacja polityczna i bezpieczeństwa jest obecnie szczególnie dynamiczna.
Kto może zmienić rezerwację
Z możliwości zmiany rezerwacji mogą skorzystać pasażerowie spełniający określone warunki.
Dotyczy to osób, których:
-
bilet został wystawiony do 28 lutego 2026 roku
-
podróż zaplanowana jest między 28 lutego a 31 marca 2026 roku
-
numer biletu zaczyna się od 080
W takich przypadkach pasażerowie mogą przenieść swoją podróż na inny termin w ramach ważności biletu.
Linie apelują o sprawdzanie informacji
LOT zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z pasażerami i będzie informować o ewentualnych kolejnych zmianach.
Przewoźnik zaleca również regularne sprawdzanie aktualnych komunikatów oraz informacji dotyczących lotów, aby uniknąć problemów na lotnisku.
Co to oznacza dla podróżnych
Decyzja LOT pokazuje, że sytuacja międzynarodowa może mieć realny wpływ na ruch lotniczy. Dla pasażerów oznacza to konieczność większej elastyczności w planowaniu podróży.
Osoby posiadające bilety na wskazane kierunki powinny sprawdzić, czy mogą skorzystać z opcji zmiany rezerwacji i rozważyć dostosowanie planów wyjazdu do aktualnej sytuacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.