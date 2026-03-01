LOT zawiesza loty do Tel Awiwu i odwołuje rejsy do Dubaju oraz Rijadu. Pilna decyzja przewoźnika
Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu części połączeń na Bliski Wschód. To reakcja na dynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie.
Tel Awiw wstrzymany do połowy marca
Jak poinformował rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski, połączenia do Tel Awiwu zostały zawieszone do 15 marca włącznie. Decyzja ma charakter prewencyjny i wynika z aktualnej oceny ryzyka operacyjnego.
Dubaj i Rijad odwołane do 2 marca
Równocześnie, zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, przewoźnik odwołał rejsy do Dubaju i Rijadu do 2 marca. EASA wydała zalecenia dotyczące ograniczenia operacji lotniczych w związku z napiętą sytuacją w przestrzeni powietrznej regionu.
Bezpieczeństwo priorytetem
LOT podkreśla, że decyzje zostały podjęte z myślą o bezpieczeństwie pasażerów i załóg. W ostatnich dniach wiele krajów regionu ogranicza ruch lotniczy, a część przestrzeni powietrznej została czasowo zamknięta.
Co z pasażerami
‼️🇮🇱🇸🇦🇦🇪 Aktualizacja: @LOTPLAirlines podjęły decyzję o zawieszeniu połączeń do Tel Awiwu do 15 marca włącznie oraz zgodnie z rekomendacją EASA o odwołaniu rejsów do Dubaju i Rijadu do 2 marca.
— Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) February 28, 2026
Podróżni posiadający bilety na odwołane rejsy mogą skorzystać z możliwości zmiany terminu podróży lub ubiegać się o zwrot środków zgodnie z obowiązującymi zasadami przewoźnika.
Sytuacja pozostaje dynamiczna. LOT zapowiada bieżące monitorowanie wydarzeń i podejmowanie kolejnych decyzji w zależności od rozwoju sytuacji w regionie.
