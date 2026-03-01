LOT zawiesza loty do Tel Awiwu i odwołuje rejsy do Dubaju oraz Rijadu. Pilna decyzja przewoźnika

Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły decyzję o czasowym wstrzymaniu części połączeń na Bliski Wschód. To reakcja na dynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie.

Tel Awiw wstrzymany do połowy marca

Jak poinformował rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski, połączenia do Tel Awiwu zostały zawieszone do 15 marca włącznie. Decyzja ma charakter prewencyjny i wynika z aktualnej oceny ryzyka operacyjnego.

Dubaj i Rijad odwołane do 2 marca

Równocześnie, zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, przewoźnik odwołał rejsy do Dubaju i Rijadu do 2 marca. EASA wydała zalecenia dotyczące ograniczenia operacji lotniczych w związku z napiętą sytuacją w przestrzeni powietrznej regionu.

Bezpieczeństwo priorytetem

LOT podkreśla, że decyzje zostały podjęte z myślą o bezpieczeństwie pasażerów i załóg. W ostatnich dniach wiele krajów regionu ogranicza ruch lotniczy, a część przestrzeni powietrznej została czasowo zamknięta.

Co z pasażerami

Podróżni posiadający bilety na odwołane rejsy mogą skorzystać z możliwości zmiany terminu podróży lub ubiegać się o zwrot środków zgodnie z obowiązującymi zasadami przewoźnika.

Sytuacja pozostaje dynamiczna. LOT zapowiada bieżące monitorowanie wydarzeń i podejmowanie kolejnych decyzji w zależności od rozwoju sytuacji w regionie.

