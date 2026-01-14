Lotnisko Chopina wydało komunikat! Możliwe opóźnienia

14 stycznia 2026

W dniu wczorajszym przedstawiciele portu lotniczego w Warszawie wydali komunikat w mediach społecznościowych. Wskazali, że dziś spodziewane są trudne warunki atmosferyczne, które mogą spowodować opóźnienia lotów i tym samym, znaczne utrudnienia dla pasażerów

Fot. Warszawa w Pigułce

Wczoraj przedstawiciele Lotniska Chopina opublikowali wpis na portalu społecznościowym, w którym ostrzegali przed przewidywanymi utrudnieniami, spowodowanymi przez trudne warunki atmosferyczne – marznącymi deszczami i śliską nawierzchnią.

W komunikacie zaapelowano do pasażerów, aby sprawdzali  na bieżąco status swojego lotu u przewoźnika lub na stronie lotniska oraz zarezerwowali sobie więcej czasu na dotarcie do lub z portu.

Opady śniegu utrudniły funkcjonowanie lotniska w minioną niedzielę i konieczne było przekierowanie samolotów lecących z Bukaresztu, Stambułu i Kopenhagi do Poznania, a samolot z Madrytu – do Wrocławia.

