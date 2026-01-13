Lotnisko ostrzega przed paraliżem. Nadchodzi gwałtowne uderzenie zimy
Sytuacja pogodowa w Polsce staje się krytyczna. Do ostrzeżeń meteorologów dołączają kolejne kluczowe służby. Wojska Obrony Terytorialnej wprowadziły alert gotowości w trybie natychmiastowym dla połowy kraju, a Lotnisko Chopina wydaje pilny komunikat dla podróżnych na 14 stycznia. Nadchodzące godziny mogą przynieść komunikacyjny paraliż.
Czerwona strefa WOT. Żołnierze mają 6 godzin
W związku z gwałtownym pogorszeniem pogody Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) ogłosiły alert gotowości. Dowództwo podzieliło Polskę na dwie strefy:
- Strefa czerwona: Obejmuje zachodnią, południowo-zachodnią oraz centralną Polskę (województwa: zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie). Żołnierze z tych regionów muszą być gotowi do stawiennictwa w jednostkach w ciągu 6 godzin.
- Strefa zielona: Pozostała część kraju (północ i wschód), gdzie obecnie nie planuje się wezwań w trybie natychmiastowym.
Celem mobilizacji jest wsparcie administracji i służb w walce ze skutkami zimy. Alert dotyczy m.in. 9 Łódzkiej, 11 Małopolskiej, 12 Wielkopolskiej czy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Lotnisko Chopina: „Spodziewajcie się utrudnień”
Poważne ostrzeżenie wydało również Lotnisko Chopina w Warszawie. Władze portu informują o spodziewanych bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, które mają wystąpić w środę, 14 stycznia.
Głównym zagrożeniem są opady marznącego deszczu. Mogą one doprowadzić do:
- Opóźnień w startach i lądowaniach;
- Ogólnych utrudnień w obsłudze pasażerów;
- Konieczności dłuższego oczekiwania na zabiegi odladzania samolotów.
Przedstawiciele lotniska apelują do podróżnych o bieżące sprawdzanie statusu lotu na stronach przewoźników oraz zaplanowanie większej ilości czasu na dojazd do portu lotniczego, gdyż drogi dojazdowe również mogą być oblodzone.
Straż Pożarna ostrzega: Nawet -22 stopnie i lód
Państwowa Straż Pożarna, powołując się na dane IMGW, wskazuje na kumulację niebezpiecznych zjawisk. W najbliższym czasie Polacy muszą przygotować się na:
- Ekstremalny mróz: Lokalnie temperatura może spaść do -22 stopni Celsjusza.
- Opady marznące: Powodują gołoledź, zamieniając drogi w lodowisko.
- Śnieżyce: Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi od 10 do 15 cm.
Co to oznacza dla Ciebie? – Jak przetrwać najbliższą dobę?
Skoordynowane ostrzeżenia wojska, lotniska i straży pożarnej to sygnał, że sytuacja jest poważna. Oto co powinieneś zrobić:
- Jeśli lecisz samolotem 14 stycznia: Przygotuj się na scenariusz, w którym Twój lot będzie opóźniony lub odwołany. Sprawdź status rejsu przed wyjściem z domu. Jeśli lotnisko zostanie sparaliżowane przez lód, koczowanie w terminalu może potrwać wiele godzin.
- Jeśli mieszkasz w „Strefie Czerwonej”: Widok wojskowych ciężarówek na drogach nie powinien Cię dziwić. Jeśli jesteś żołnierzem WOT, miej pod ręką spakowany plecak i naładowany telefon.
- Jeśli jesteś kierowcą: Marznący deszcz to najgorsze warunki dla kierowców. Jeśli nie musisz wyjeżdżać w środę, zostań w domu. Jeśli podróż jest konieczna, zabierz do auta koc, termos z ciepłym napojem i upewnij się, że masz pełny bak – w razie utknięcia w zaspie lub korku, ogrzewanie może uratować życie.
