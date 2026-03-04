Loty zmienione w ostatniej chwili. Tak wracali Polacy z Dubaju

Pierwsze grupy Polaków wracają do kraju po zakłóceniach w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie. W nocy na Lotnisku Chopina w Warszawie wylądował samolot z turystami z Dubaju. Podróż trwała znacznie dłużej niż zwykle, ponieważ część lotów musi omijać przestrzeń powietrzną nad regionem objętym napięciami.

Polacy wracają z Dubaju i Cypru. Zakłócenia lotów po napięciach na Bliskim Wschodzie

Pierwsze grupy polskich turystów zaczęły wracać do kraju po zakłóceniach w ruchu lotniczym spowodowanych napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. W nocy 4 marca, na Lotnisku Chopina w Warszawie wylądował samolot z Dubaju. Podróż trwała znacznie dłużej niż zwykle, ponieważ część lotów musi omijać przestrzeń powietrzną nad regionem objętym konfliktem.

Co się wydarzyło

Samolot z polskimi turystami wracającymi z Dubaju wylądował w nocy w Warszawie. Pasażerowie relacjonowali, że ich podróż była znacznie dłuższa niż planowano. Zamiast około pięciu i pół godziny lot trwał blisko dziesięć godzin.

Maszyna musiała wykonać międzylądowanie w Stambule, aby zatankować paliwo. Takie zmiany trasy są obecnie częste, ponieważ wiele linii lotniczych unika przelotów nad częścią Bliskiego Wschodu.

Niektórzy podróżni opowiadali, że w trakcie wyjazdu pojawiły się informacje o ostrzałach i napiętej sytuacji w regionie, co spowodowało zmiany w planach podróży i przesuwanie terminów lotów.

Zakłócenia w ruchu lotniczym

W ostatnich dniach wiele połączeń lotniczych zostało zmienionych lub odwołanych. Linie lotnicze omijają przestrzeń powietrzną nad Iranem, Izraelem i niektórymi krajami regionu Zatoki Perskiej.

Powoduje to wydłużenie tras między Azją a Europą. W praktyce oznacza to dłuższe podróże, międzylądowania na tankowanie oraz zmiany w siatce połączeń.

Polacy, którzy mieli przesiadki w takich miastach jak Dubaj, Doha czy Abu Zabi, często muszą szukać alternatywnych połączeń, aby wrócić do kraju.

Powroty z Cypru

Część polskich turystów wróciła również z Cypru. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleciło tam zachowanie szczególnej ostrożności po ataku drona na brytyjską bazę wojskową na wyspie.

Niektórzy podróżni podkreślali jednak, że sytuacja na miejscu była spokojniejsza, niż wynikało to z doniesień medialnych. Według relacji turystów lokalne władze uspokajały przebywających na wyspie gości.

Eskalacja napięć w regionie

Zakłócenia w ruchu lotniczym są związane z eskalacją konfliktu w regionie. W ostatnich dniach doszło do kolejnych ataków w rejonie Iranu i państw Zatoki Perskiej.

Według informacji z regionu irańskie pociski i drony uderzyły w kilka miejsc na Bliskim Wschodzie, w tym w Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar. W Dubaju doszło do pożaru na terenie amerykańskiego konsulatu po ataku drona.

Sytuacja ta wpłynęła na bezpieczeństwo ruchu lotniczego i zmusiła przewoźników do zmiany tras przelotów.

Co to oznacza dla podróżnych?

Osoby planujące podróże do Azji lub powroty z tego regionu muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras lotów. Linie lotnicze mogą wprowadzać dodatkowe międzylądowania lub modyfikować połączenia, aby ominąć obszary objęte napięciami.

Eksperci podkreślają, że stabilizacja sytuacji w ruchu lotniczym może potrwać jeszcze kilka tygodni. W tym czasie podróżni powinni na bieżąco sprawdzać informacje od przewoźników i komunikaty służb dyplomatycznych.

