LPG znowu podrożeje, benzyna i diesel stabilne. Najnowsze prognozy cen paliw na przełom września i października
Kierowcy korzystający z autogazu muszą przygotować się na kolejne podwyżki na stacjach paliw. Jak prognozują analitycy biura Reflex, w okresie od 28 września do 2 października średnia cena LPG wzrośnie o około 10 groszy na litrze, osiągając poziom 3,29 zł za litr – najwięcej od pierwszej połowy lipca. Z kolei właściciele pojazdów z silnikami benzynowymi oraz diesla mogą liczyć na chwilową stabilizację cen. Średnia cena benzyny Pb95 powinna utrzymać się na poziomie 7,97 zł/l, Pb98 na poziomie 8,84 zł/l, a oleju napędowego wokół stawki 9,00 zł/l.
Napięcia na Bliskim Wschodzie podbijają ceny ropy Brent. Ramy prawne i rynek paliw
Sytuacja na polskich stacjach jest bezpośrednim odzwierciedleniem rosnącej zmienności na światowych giełdach surowcowych. Notowania ropy naftowej odmiany Brent wzrosły z około 100 do ponad 106 dolarów za baryłkę po ostrzeżeniach ze strony irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dotyczących możliwego rozszerzenia konfliktu na Ocean Indyjski oraz braku porozumienia ws. przepływu surowca przez Cieśninę Ormuz. Dodatkową niepewność wprowadziły doniesienia z rynku amerykańskiego dotyczące ewentualnego ograniczenia eksportu diesla z USA.
Na rynku krajowym sytuację stabilizują rozstrzygnięcia legislacyjne – Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy paliwowej. Obrót paliwami ciekłymi oraz wymogi dotyczące zapasów obowiązkowych regulowane są przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.). Mimo braku przebicia dotychczasowych rekordów, na wielu stacjach cena diesla przekroczyła już granicę 9 zł, a benzyny 8 zł za litr.
Floty dostawcze i kierowcy w Warszawie. Skutki podwyżek LPG na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Kolejny tydzień ze wzrostem cen autogazu uderzy przede wszystkim w sektor usług transportowych oraz osoby prywatne pokonujące duże dystanse w aglomeracji warszawskiej. Z autogazu masowo korzystają kierowcy przewozów osób oraz flot kurierskich i dostawczych, które obsługują gęsto zabudowane dzielnice biznesowe i handlowe, takie jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów.
Dla przedsiębiorców z Woli czy Mokotowa skok ceny LPG do 3,29 zł/l w połączeniu z utrzymującą się wysoką ceną oleju napędowego (9,00 zł/l) oznacza dalszy wzrost kosztów operacyjnych. W Śródmieściu wyższe koszty dojazdu i dostaw towarów mogą przełożyć się na końcowe ceny usług oraz dań w gastronomii.
Jak krok po kroku przygotować się na zmiany cen na stacjach paliw
Zobacz zestaw najważniejszych wskazówek dla kierowców na najbliższe dni:
- Zatankuj autogaz przed prognozowaną podwyżką do 3,29 zł/l – skok o kolejne 10 groszy na litrze pogłębia drożyznę na rynku LPG.
- Monitoruj globalne notowania ropy Brent powyżej 106 USD za baryłkę – wysokie ceny surowca utrzymają presję na hurtowe ceny diesla i benzyny.
- Porównuj stawki na stacjach na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – różnice cen oleju napędowego wokół bariery 9 zł/l sięgają nawet kilkudziesięciu groszy na litrze.
- Planuj wydatki w oparciu o stabilizację Pb95 (7,97 zł/l) i Pb98 (8,84 zł/l) – benzyna w najbliższych dniach nie powinna drożeć.
- Śledź sytuację geopolityczną wokół Cieśniny Ormuz – wszelkie zakłócenia dostaw ropy z Bliskiego Wschodu szybko przekładają się na stawki na polskich stacjach.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.