Lubnauer: tradycyjne zadania domowe nie wrócą. Nowe zasady dla uczniów i nauczycieli
Rządowa reforma „Kompas Jutra” zmienia zasady dotyczące prac domowych. Wiceminister Katarzyna Lubnauer zapowiada, że tradycyjne, oceniane zadania nie wrócą do szkół. Od 2025 i 2026 roku uczniów czekają nowe przedmioty, inny sposób pracy na lekcjach i większy nacisk na samodzielność.
Prace domowe w nowej formie. Lubnauer potwierdza: tradycyjne zadania już nie wrócą
Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiada, że klasyczne prace domowe nie staną się już obowiązkowym elementem szkolnej rutyny. To efekt reformy „Kompas Jutra”, która ma zmienić sposób nauczania i odejść od schematu zadawania i oceniania ćwiczeń wykonywanych w domu. Decyzja budzi szeroką dyskusję, zwłaszcza po raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych wskazującym na spadek motywacji uczniów.
Od 2026 roku szkoły zaczną wdrażać nową podstawę programową oraz zmodyfikowany system pracy z uczniem. Wiceminister edukacji podkreśla, że powrót do dawnych, obowiązkowych prac domowych nie jest planowany. Reforma ma wzmocnić samodzielność i umiejętność uczenia się, a nie zwiększać liczbę zadań wykonywanych po lekcjach.
Co się dokładnie zmienia
W ramach „Kompasu Jutra” tradycyjne prace domowe przestaną być obowiązkowe i oceniane. Uczniowie będą pracować nad zadaniami dobrowolnymi, wspierającymi utrwalenie materiału. Reforma zakłada większy nacisk na pracę projektową, doświadczenia edukacyjne oraz metody rozwijające kompetencje praktyczne. Szkoły wprowadzą także tydzień projektowy, a w 2025 roku pojawią się dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna.
Kogo to dotyczy i na jakich zasadach
Zmiany obejmą wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Od 2026 roku nowa podstawa programowa pojawi się w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w kolejnych latach zostanie rozszerzona na dalsze roczniki. Reforma porządkuje także pracę nauczycieli, którzy mają budować u uczniów umiejętność samodzielnego uczenia się, zamiast polegać na dużej liczbie zadań domowych.
Fakty i tło sprawy
Raport Instytutu Badań Edukacyjnych wskazuje, że ponad 2/3 nauczycieli szkół podstawowych dostrzega spadek motywacji uczniów w związku z dobrowolnością prac domowych. Lubnauer odpowiada, że są to opinie nauczycieli, a nie twarde dane o efektach reformy. Podkreśla, że podobne sygnały pojawiają się także w szkołach niepublicznych, gdzie reforma formalnie nie obowiązuje, więc przyczyny mogą leżeć poza samym rozporządzeniem.
Co to oznacza dla czytelnika?
Rodzice i uczniowie powinni przygotować się na stopniową zmianę modelu nauki. Tradycyjne zadania domowe nie wrócą, ale szkoły będą wymagać większej samodzielności na lekcjach i podczas projektów. Reforma ma odciążyć uczniów i poprawić jakość nauczania, jednak nie wyeliminuje prywatnych korepetycji — te nadal pozostaną elementem edukacyjnej kultury w wielu domach.
„Kompas Jutra” zmienia sposób pracy szkół i wprowadza odejście od obowiązkowych prac domowych. Ministerstwo zapowiada, że to ma pomóc uczniom w budowaniu kompetencji przyszłości. Warto śledzić kolejne etapy wdrażania reformy, ponieważ zmiany będą wprowadzane stopniowo w latach 2025–2027. Jeśli chcesz, mogę przygotować do tego tematu również wersję lokalną dla konkretnego miasta
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.