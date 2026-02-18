Lubnauer zapowiada kolejne podwyżki dla nauczycieli. Trwają negocjacje w MEN
W Ministerstwie Edukacji Narodowej ruszają negocjacje płacowe z udziałem związków zawodowych. Choć w 2026 roku pensje nauczycieli wzrosły o 3 proc., środowisko domaga się wyższych podwyżek, a wiceministra Katarzyna Lubnauer zapowiada rozmowy o dalszym zwiększeniu nakładów na edukację i powiązaniu wynagrodzeń z zewnętrznym wskaźnikiem.
Negocjacje w MEN i spór o skalę podwyżek
Spotkanie zaplanowane na 17 lutego w MEN ma dotyczyć przede wszystkim waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli zapisanej w projekcie rozporządzenia płacowego. Związki zawodowe od początku krytykują zaproponowany wzrost pensji, wskazując, że ma on charakter wyłącznie technicznej korekty, a nie realnej podwyżki.
W ich ocenie wzrost o 3 proc. nie rekompensuje inflacji z ostatnich lat ani nie poprawia atrakcyjności zawodu nauczyciela. Podczas rozmów przedstawiciele związków zapowiadają, że będą domagać się wyraźnie wyższych stawek oraz długofalowego mechanizmu wzrostu płac.
Ile wynoszą obecnie minimalne pensje nauczycieli?
Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 rok kwota bazowa dla nauczycieli została ustalona na poziomie 5597,86 zł. Oznacza to wzrost o 163,04 zł w porównaniu z rokiem 2025, czyli właśnie o 3 proc.
Na tej podstawie minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2026 roku wynosi:
- 5308 zł brutto dla nauczyciela początkującego (wzrost o 155 zł),
- 5469 zł brutto dla nauczyciela mianowanego (wzrost o 159 zł),
- 6397 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego (wzrost o 186 zł).
Choć formalnie pensje rosną, środowisko nauczycielskie podkreśla, że są to kwoty niewystarczające w zestawieniu z rosnącymi kosztami życia i odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem zawodu.
Związki: to tylko waloryzacja, nie realna podwyżka
Związkowcy wskazują, że wzrost wynagrodzeń na poziomie 3 proc. nie poprawia sytuacji nauczycieli i nie zatrzymuje odpływu kadr ze szkół. Ich zdaniem takie zmiany nie mają wpływu na prestiż zawodu ani na zainteresowanie młodych ludzi pracą w edukacji.
Podczas rozmów w MEN planują argumentować, że system płac w oświacie wymaga gruntownych zmian, a nie jedynie corocznej korekty stawek o kilka procent.
Katarzyna Lubnauer: chcemy planu na kolejne podwyżki
Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer w rozmowie na antenie TOK FM przyznała, że resort edukacji zabiegał o większe środki. Jak podkreśliła, Ministerstwo Edukacji Narodowej wnioskowało do Ministerstwa Finansów o wyższe nakłady na wynagrodzenia nauczycieli.
– Chcemy, żeby nauczyciele dobrze zarabiali. Chcemy rozmawiać z Ministerstwem Finansów o planie na kolejne podwyżki oraz o powiązaniu pensji nauczycieli z jakimś zewnętrznym wskaźnikiem – zapowiedziała Lubnauer.
Wiceministra zwróciła uwagę na trudną sytuację finansów publicznych, przypominając o procedurze nadmiernego deficytu oraz rekordowych wydatkach na zbrojenia. Jednocześnie podkreśliła, że edukacja powinna pozostać jednym z priorytetów państwa.
– Skoro zwiększamy wydatki w innych obszarach, zwiększmy też znacząco wydatki na edukację – zaznaczyła.
Co dalej z wynagrodzeniami nauczycieli?
Negocjacje w MEN mają pokazać, czy możliwe będzie wypracowanie kompromisu między oczekiwaniami związków zawodowych a możliwościami budżetowymi państwa. Na razie nie zapadły decyzje o zmianie stawek zapisanych w projekcie rozporządzenia, ale zapowiedzi resortu edukacji sugerują, że temat kolejnych podwyżek nie został zamknięty.
Dla nauczycieli kluczowe będzie to, czy rozmowy doprowadzą do stworzenia długoterminowego mechanizmu wzrostu płac, który uniezależni ich wynagrodzenia od corocznych sporów budżetowych i zapewni większą stabilność finansową w kolejnych latach.
