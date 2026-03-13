Ma tylko 15 miesięcy i już walczy o sprawność. Rodzice proszą o pomoc dla Rozalci
Rozalia Podczarska ma zaledwie 15 miesięcy, a już każdego dnia mierzy się z niezwykle poważnymi problemami zdrowotnymi. Dziewczynka choruje na encefalopatię, schizencefalię, heterotopię, niedowład spastyczny oraz polimikrogyrię. Jedyną szansą na poprawę jej przyszłości jest intensywna rehabilitacja, która musi rozpocząć się jak najwcześniej.
Diagnoza, która zmieniła życie rodziny
Rodzice Rozalci usłyszeli trudną diagnozę zaledwie trzy miesiące po jej narodzinach. Od tamtej chwili ich codzienność podporządkowana jest leczeniu córki i walce o jej rozwój.
Dziewczynka znajduje się pod opieką kilku specjalistów, a lekarze podkreślają, że w jej przypadku kluczowe znaczenie ma systematyczna rehabilitacja. To właśnie ona daje szansę na poprawę sprawności i większą samodzielność w przyszłości.
Czas jest teraz najważniejszy
W pierwszych latach życia mózg dziecka ma największą zdolność do adaptacji. Dlatego każdy miesiąc intensywnej terapii ma ogromne znaczenie.
Rodzice starają się ćwiczyć z córką również w domu, jednak wiele specjalistycznych terapii dostępnych jest tylko w większych ośrodkach. Wiąże się to z częstymi wyjazdami oraz wysokimi kosztami leczenia i rehabilitacji.
Rodzina obawia się jednego
Największym lękiem rodziców jest sytuacja, w której zabraknie środków na dalszą terapię.
Koszty leczenia rosną z każdym miesiącem. Rehabilitacja neurologiczna, konsultacje lekarskie oraz dojazdy do specjalistów wymagają znacznych nakładów finansowych.
Dlatego Sylwia i Krzysztof, rodzice dziewczynki, zwracają się z prośbą o wsparcie dla swojej córki.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy może pomóc w walce o sprawność Rozalci. Wsparcie można przekazać w formie jednorazowej wpłaty, regularnej pomocy lub przekazując 1,5 procent podatku.
Nawet niewielka kwota może pomóc w sfinansowaniu kolejnych zajęć rehabilitacyjnych, które są dla dziewczynki ogromną szansą na lepszą przyszłość.
Jak można pomóc
Rozalci można pomóc, przekazując 1,5 procent podatku.
Numer KRS: 0000396361
Cel szczegółowy: 0938886 Rozalia Róża
Rodzice podkreślają, że ogromne znaczenie ma również udostępnianie informacji o zbiórce. https://www.siepomaga.pl/rozalcia-podczarska
Rozalia ma dopiero 15 miesięcy, ale już stoczyła jedną z najtrudniejszych walk. Dzięki rehabilitacji ma szansę na większą sprawność w przyszłości. Jej rodzice wierzą, że z pomocą ludzi o dobrym sercu uda się zapewnić dziewczynce terapię, której tak bardzo potrzebuje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.