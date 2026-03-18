Maile o wybuchach w szkołach i urzędach. Ruszyły masowe ewakuacje w Warszawie
Seria fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych paraliżuje szkoły i instytucje w Warszawie oraz innych miastach. Jak informuje TVN Warszawa, służby reagują na każde zgłoszenie, jednak dotychczas nie potwierdzono żadnego realnego zagrożenia.
Seria fałszywych alarmów bombowych w Warszawie. Policja uspokaja mieszkańców
W Warszawie i innych miastach w Polsce od początku tygodnia odnotowywana jest seria zgłoszeń o rzekomych ładunkach wybuchowych. Jak informuje TVN Warszawa, wiadomości trafiają głównie do szkół, przedszkoli oraz instytucji publicznych. Policja podkreśla, że dotychczas żadne z tych zgłoszeń nie zostało potwierdzone.
Co się dzieje?
Anonimowe maile o podłożeniu ładunków wybuchowych wpływają do placówek oświatowych oraz urzędów. W wielu przypadkach dyrekcje decydują się na ewakuację uczniów i personelu, choć później zajęcia są wznawiane. Część szkół odwołała lekcje i poprosiła rodziców o odbiór dzieci.
Policja: brak realnego zagrożenia
Stołeczna policja zapewnia, że wszystkie zgłoszenia są dokładnie sprawdzane. Na miejsce każdorazowo wysyłani są funkcjonariusze, w tym pirotechnicy.
– Nie potwierdziliśmy żadnej z tych informacji. Nie stwierdzono obecności materiałów wybuchowych – przekazują służby.
Policja podkreśla, że sytuacja jest monitorowana, a mieszkańcy nie powinni wpadać w panikę.
Według ustaleń mamy do czynienia z tzw. alarmami kaskadowymi, czyli rozsyłanymi masowo wiadomościami o podobnej treści. Podobne incydenty odnotowano także w innych miastach, m.in. w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu.
Wcześniej podobne zgłoszenie trafiło m.in. do Centrum Nauki Kopernik, jednak jeszcze przed otwarciem obiektu służby ustaliły, że nie ma zagrożenia.
Jak reagują służby?
Procedury bezpieczeństwa są w takich sytuacjach jasno określone. Każde zgłoszenie jest analizowane, a na miejsce kierowane są odpowiednie służby.
W sprawę mogą być zaangażowane również wyspecjalizowane jednostki, takie jak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które bada źródło wiadomości.
Dodatkowo Centralne Biuro Śledcze Policji ocenia wiarygodność zgłoszeń i może rekomendować ewakuację lub jej brak. Ostateczna decyzja należy jednak do zarządcy obiektu.
Możliwe przyczyny i konsekwencje
Służby od dłuższego czasu obserwują rosnącą liczbę fałszywych alarmów, które mają charakter masowy i powtarzalny. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, wiadomości są często kopiowane i rozsyłane z adresów e-mail, które po krótkim czasie przestają istnieć. Taki sposób działania znacząco utrudnia identyfikację nadawców i wskazuje na celowe, zaplanowane działania.
Nie wyklucza się, że za częścią zgłoszeń mogą stać osoby działające w sposób zorganizowany, których celem jest sprawdzenie reakcji służb na tego typu incydenty. Wśród możliwych scenariuszy wskazuje się zarówno aktywność tzw. internetowych trolli, jak i działania o charakterze prowokacyjnym, mające na celu destabilizację funkcjonowania instytucji publicznych.
Głównym efektem takich działań jest wywołanie poczucia zagrożenia wśród mieszkańców oraz dezorganizacja pracy służb ratunkowych. Każde zgłoszenie wymaga bowiem zaangażowania policji, często także pirotechników i innych jednostek, co może prowadzić do niepotrzebnego obciążenia systemu bezpieczeństwa.
Przepisy prawa przewidują surowe konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za wywoływanie fałszywych alarmów. Zgodnie z Kodeksem karnym, za takie działanie grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. W przypadku tzw. alarmów kaskadowych, czyli wielokrotnych zgłoszeń, sankcje mogą być jeszcze wyższe i wynosić od dwóch do 15 lat więzienia.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Mimo licznych zgłoszeń służby podkreślają, że nie ma powodów do niepokoju. Każdy sygnał jest traktowany poważnie, ale dotychczas nie potwierdzono żadnego realnego zagrożenia. Mieszkańcy powinni zachować spokój i stosować się do komunikatów służb oraz decyzji podejmowanych przez placówki.
Numery alarmowe – gdzie szukać pomocy?
W sytuacji zagrożenia należy niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratunkowymi. W Polsce obowiązują następujące numery alarmowe:
- 112 – ogólny numer alarmowy
- 997 – policja
- 998 – straż pożarna
- 999 – pogotowie ratunkowe
W przypadku podejrzenia zagrożenia lub otrzymania niepokojącej informacji należy zachować spokój i jak najszybciej powiadomić odpowiednie służby.
